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亮・珠寶／盤點時髦中性風手環　曹佑寧、林俊傑當混搭高手

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▲▼ 男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲曹佑寧戴上GRAFF Laurence Graff Signature系列珠寶展現型男魅力。（圖／GRAFF提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚圈跨越性別風潮流行多時，這股中性勢力也吹向珠寶圈，向來以巨鑽設計著稱的英國珠寶商GRAFF（格拉夫）首度推出男、女皆可駕馭的中性珠寶系列Laurence Graff Signature手環，貴金屬環圈猶如棱角分明的鑽石琢面，即便沒鑲鑽也隨著光影變化展現迷人光澤，男星曹佑寧、黃偉晉都搶先疊戴不同材質的手環，展現型男魅力。

▲▼ 男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲黃偉晉佩戴GRAFF Laurence Graff Signature系列中性手環。

▲▼ 男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲Laurence Graff Signature系列是GRAFF第一個中性珠寶系列，男、女皆可駕馭。

Laurence Graff Signature系列的設計靈感源自圓形明亮式切割鑽石琢面，彰顯品牌在切割打磨世上絕美寶石的傳奇，因此每一款18K白金、18K玫瑰金或18K金手環展現簡潔但不凡的琢面設計，並有密鑲鑽石的華麗款式可供選擇，可隨心疊搭，單價約從245,000元起，是GRAFF最佳入門選擇之一。

▲▼ 男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲GRAFF Laurence Graff Signature 系列玫瑰金手環，245,000元。

▲▼ 男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲GRAFF Laurence Graff Signature 18K白金密鑲鑽石手環，475,000元。

走在潮流尖端的歌手林俊傑，也是個性手環的擁護者，他經常一手名錶，另一手則混搭卡地亞（Cartier）標誌性的LOVE鑲鑽手環與Juste un Clou釘子手環，總值逾180萬元的卡地亞手環雖然分屬不同系列，但搭起來毫無違和感，相當時髦。

▲▼ 男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲林俊傑疊戴卡地亞經典LOVE鑲鑽手環1,420,000元與Juste un Clou釘子手環424,000元。（圖／翻攝jjlin IG）

金馬影帝吳慷仁日前參加伯爵（PIAGET）台中大遠百專賣店開幕活動，則佩戴Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手環亮相，中央圓環承襲此系列經典可旋轉設計，環圈則以宮廷式雕刻增添華麗感，同樣是一款男、女都好搭配的手環。

▲▼ 男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲吳慷仁戴伯爵Possession系列手環。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ 男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手環，410,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, GRAFF, 曹佑寧, 黃偉晉, 林俊傑, Cartier, 卡地亞, PIAGET, 伯爵, 吳慷仁

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