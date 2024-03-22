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羅志祥18萬LV新裝配柏金包好繽紛　被指五五身刪照重發

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▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥全套LV Indigo色水洗牛仔布外套與褲子約182,500元。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛時尚的羅志祥昨發出最新穿搭照，愛美的他因為太多人說照片五五身，讓他親自說明因裁了照片壓縮而顯得比例差，因此重發帥照，只見他全套LV（Louis Vuitton，路易威登）丹寧新裝，拎愛馬仕（Hermes）綠色柏金包，引來粉絲好奇問：「愛馬仕、LV、RICHARD MILLE哪個是你的最愛？」他妙答：「我是大人，不要問我小朋友的問題。」

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥搭配愛馬仕綠色柏金包很亮眼。（圖／翻攝showlo IG）

愛馬仕、LV、RICHARD MILLE的確是羅志祥身上最常見的三大精品品牌，他分享的新照中穿LV全套逾18萬元的丹寧裝，採用Indigo色水洗牛仔布與Monogram Craggy提花圖案製作，並以fil coupé法式刺繡呈現LV字樣與Monogram彩色圖案，充滿春天氣息。

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥曬RICHARD MILLE RM35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，約8,510,000元。（圖／翻攝showlo IG）

曾亮出衣帽間滿牆愛馬仕柏金包的羅志祥，此次搭配明亮綠色的柏金包，40公分的大尺寸向來有「男士柏金包」之稱，歌手林俊傑、潘瑋柏等都是擁護者。羅志祥也收藏不少名錶，今年剛納入的新歡是RICHARD MILLE約851萬元RM35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，他選擇Carbon TPT®碳纖維材質錶殼款，具獲專利的複雜功能蝶形自動盤，又是外型與工藝兼具之選。

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關鍵字：

羅志祥, Hermes, 愛馬仕, 柏金包, LV, Louis Vuitton, 路易威登, RICHARD MILLE

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