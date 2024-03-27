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復古瑪莉珍鞋今年必穿！Chanel粉色、Miu Miu金屬鏈珍珠釦美翻

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

復古熱潮在2024年將瑪莉珍鞋（Mary Jane）又吹上了時尚熱潮，本篇為大家一次網羅10款以上的精品瑪莉珍鞋款。

復古風格的瑪莉珍（Ｍary Jane）鞋款，憑藉帶點方圓的楦頭與典雅的鞋帶設計，一直在時尚穿搭中占有一席之地，在近年更是一舉被推上了超高熱度，甚至連菲董執掌的Louis Vuitton男裝系列中，都以瑪莉珍鞋款為主打，本篇為大家一次網羅2024最新款式的精品瑪莉珍鞋款，款款都讓人想立刻穿上腳！

精品復古瑪莉珍鞋推薦

Chanel

Chanel在本季絕對是想嘗試瑪莉珍鞋款的朋友不能錯過的品牌，一連為大家送上包括基本款的平底、高跟、楔型鞋款，再與品牌的雙C標誌、菱格紋、蝴蝶結以及山茶花等經典元素搭配點綴。

▲瑪莉珍鞋，NT$46,500。（圖／CHANEL，下同）

▲高跟蝴蝶結瑪莉珍鞋，NT$62,500。

▲蝴蝶結瑪莉珍鞋，NT$47,300。

▲瑪莉珍楔型鞋，NT$47,300。

▲瑪莉珍鞋， NT$47,300。

Louis Vuitton

這款以小羊皮打造的鞋身，穿著感柔軟舒適，圓尖的鞋頭設計，搭配漆皮亮面的皮革搭帶，最大的亮點在金色LV Twist作為鞋帶搭扣，穿上後優雅又有現代感。

▲Romy 平底芭蕾舞鞋，NT$32,900。（圖／Louis Vuitton）

Dior

最懂優雅仙氣的Dior推出Jolie Dior瑪莉珍鞋款，鞋身選擇以黑色漆面小牛皮搭配方正的楦頭設計，鞋身皮革搭帶以Dior Tribales耳環為靈感，選擇白色珍珠作為搭扣點綴。

▲Jolie Dior 高跟鞋，NT$37,000。（圖／Dior）

Jimmy Choo

Jimmy Choo的Ade鞋款，鞋身選用霧面羔羊皮革打造，在鞋身搭帶以整排圓潤珍珠點綴，為優雅單品加入了亮眼的設計新意。

▲Ade 方頭芭蕾平底鞋，價格店洽。（圖／Jimmy Choo）

Roger Vivier

以品牌經典的Très Vivier Babies Ballerina鞋款為靈感重新詮釋的瑪莉珍鞋，是Roger Vivier的經典鞋型之一，漆皮鞋面搭配上寬版的羅緞鑲邊搭帶，方形的閃鑽飾扣讓這雙鞋款高調奢華。

▲Très Vivier鑽扣漆皮芭蕾舞鞋。（圖／Roger Vivier）

Miu Miu

浪漫的Miu Miu這雙以拉菲草搭配黑色漆皮打造的瑪莉珍鞋款，既高雅又帶點衝突感，鞋帶以金屬鏈條搭配珍珠設計，為這雙復古鞋款加入了流行元素。

楦頭更加方圓的高跟瑪莉珍鞋款，以黑白色漆皮皮革打造鞋身，同樣以金屬鏈條搭配珍珠搭扣開合，高跟設計穿上後更能修飾腿型。

▲Miu Miu雙色漆皮中跟鞋。（圖／Miu Miu）

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 復古, 瑪莉珍鞋

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