復古瑪莉珍鞋今年必穿！Chanel粉色、Miu Miu金屬鏈珍珠釦美翻

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
復古熱潮在2024年將瑪莉珍鞋（Mary Jane）又吹上了時尚熱潮，本篇為大家一次網羅10款以上的精品瑪莉珍鞋款。
復古風格的瑪莉珍（Ｍary Jane）鞋款，憑藉帶點方圓的楦頭與典雅的鞋帶設計，一直在時尚穿搭中占有一席之地，在近年更是一舉被推上了超高熱度，甚至連菲董執掌的Louis Vuitton男裝系列中，都以瑪莉珍鞋款為主打，本篇為大家一次網羅2024最新款式的精品瑪莉珍鞋款，款款都讓人想立刻穿上腳！
精品復古瑪莉珍鞋推薦
Chanel
Chanel在本季絕對是想嘗試瑪莉珍鞋款的朋友不能錯過的品牌，一連為大家送上包括基本款的平底、高跟、楔型鞋款，再與品牌的雙C標誌、菱格紋、蝴蝶結以及山茶花等經典元素搭配點綴。
▲瑪莉珍鞋，NT$46,500。（圖／CHANEL，下同）
▲高跟蝴蝶結瑪莉珍鞋，NT$62,500。
▲蝴蝶結瑪莉珍鞋，NT$47,300。
▲瑪莉珍楔型鞋，NT$47,300。
▲瑪莉珍鞋， NT$47,300。
Louis Vuitton
這款以小羊皮打造的鞋身，穿著感柔軟舒適，圓尖的鞋頭設計，搭配漆皮亮面的皮革搭帶，最大的亮點在金色LV Twist作為鞋帶搭扣，穿上後優雅又有現代感。
▲Romy 平底芭蕾舞鞋，NT$32,900。（圖／Louis Vuitton）
Dior
最懂優雅仙氣的Dior推出Jolie Dior瑪莉珍鞋款，鞋身選擇以黑色漆面小牛皮搭配方正的楦頭設計，鞋身皮革搭帶以Dior Tribales耳環為靈感，選擇白色珍珠作為搭扣點綴。
▲Jolie Dior 高跟鞋，NT$37,000。（圖／Dior）
Jimmy Choo
Jimmy Choo的Ade鞋款，鞋身選用霧面羔羊皮革打造，在鞋身搭帶以整排圓潤珍珠點綴，為優雅單品加入了亮眼的設計新意。
▲Ade 方頭芭蕾平底鞋，價格店洽。（圖／Jimmy Choo）
Roger Vivier
以品牌經典的Très Vivier Babies Ballerina鞋款為靈感重新詮釋的瑪莉珍鞋，是Roger Vivier的經典鞋型之一，漆皮鞋面搭配上寬版的羅緞鑲邊搭帶，方形的閃鑽飾扣讓這雙鞋款高調奢華。
▲Très Vivier鑽扣漆皮芭蕾舞鞋。（圖／Roger Vivier）
Miu Miu
浪漫的Miu Miu這雙以拉菲草搭配黑色漆皮打造的瑪莉珍鞋款，既高雅又帶點衝突感，鞋帶以金屬鏈條搭配珍珠設計，為這雙復古鞋款加入了流行元素。
楦頭更加方圓的高跟瑪莉珍鞋款，以黑白色漆皮皮革打造鞋身，同樣以金屬鏈條搭配珍珠搭扣開合，高跟設計穿上後更能修飾腿型。
▲Miu Miu雙色漆皮中跟鞋。（圖／Miu Miu）
延伸閱讀
【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 2024春夏7雙「櫻花粉鞋」推薦！Nike Dunk、AF1，鬼塚虎手刷櫻花美翻
我想要說....