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調查：銀髮族每周運動4小時　看看你有多少？

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▲東方線上公布針對銀髮族群的生活消費調查。（圖／業者提供）

▲東方線上公布針對銀髮族群的生活消費調查，發現銀髮族運動跟美容開銷也不少。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著台灣步入超高齡社會，65歲以上的銀髮族群不再只是傳統意義上的「長者」，他們以活力充沛的生活態度，顛覆了過去對於高齡族群的刻板印象。東方線上近期調查顯示，65歲以上長者中有超過6成一周平均運動4小時，每年運動花費近5,000元，其中「運動鞋」是他們最愛添購的項目之一，且高達98%的人三個月內曾到訪美容院。

▲東方線上公布針對銀髮族群的生活消費調查。（圖／業者提供）

根據國家發展委員會的資料，2025年台灣將正式進入超高齡社會，屆時銀髮族將占總人口的二成以上，隨著市場的推展，這群活力銀髮族不僅是社會的重要組成部分，也會是不可忽視的消費主力。

東方線上的調查顯示，65歲以上銀髮族在「休閒玩樂」的開銷占比高達36.3%，僅次於「飲食、生活雜費與儲蓄」，顯示出娛樂生活對於他們來說的重要性。此外，超過四分之一的銀髮族每週運動時間超過4小時，運動相關消費平均年花費達4,733元，主要購買項目為運動鞋，反映出銀髮族對於外貌管理和健康生活也很重視。

▲東方線上公布針對銀髮族群的生活消費調查。（圖／業者提供）

主要的娛樂消費，90%銀髮族最愛看電視，但追劇的比例僅有25.0%，顯示多數銀髮族更傾向於被動接收電視節目。此外，45%的銀髮族經常上網，且超過4成都有透過滑手機打發時間的習慣，這顯示出該族群也逐漸成為網路與科技產品的主要使用者。

▲東方線上公布針對銀髮族群的生活消費調查。（圖／業者提供）

有趣的是，超過25%的銀髮族每周運動時間超過4小時，且65歲以上銀髮族在美髮、基礎保養、抗老防皺以及彩妝方面的消費比例，皆高於整體消費者，更有高達98％的調查者三個月內曾到訪美容院，表示即使有年紀，大家還是很愛追求外表的。

▲東方線上公布針對銀髮族群的生活消費調查。（圖／業者提供）

關鍵字：

銀髮族, 超高齡社會, 消費主力, 健康, 美容

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