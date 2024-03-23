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手持吸塵器續航力不再短命！　3個使用方式要避免

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▲無線吸塵器,吸塵器,吸塵,Her和她,。（圖／品牌提供）

▲目前手持式吸塵器已是市場主流，正確的使用方式能讓電池壽命更長久。（圖／pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

吸塵器絕對是家中必要家電之一，隨著時代與電池科技的推進，目前市場上手持無線吸塵器已經成為大宗，10個人裡面約有7個都是購買手持吸塵器的消費者，手持吸塵器方便移動，使用率高，但許多人也發現沒用幾年，續航力卻越來越短，其實只要注意使用方式，好好對待電池，就能延長吸塵器壽命，也減少金錢的損耗。

沒使用時，一直處於充電狀態
其實不止吸塵器，有任何需要充電的家電都一樣，許多人都插上插頭充電之後，就去做別的事，甚至是如果沒使用就讓吸塵器接著插頭持續充電，一連充著好幾晚，這樣一個不經意的習慣，卻會造成電池壽命逐漸減短，因為充電時電池就是處於高壓，一直在高壓狀態就容易傷害電池本身。

▲吸塵器。（圖／pexels）

用到自動關機才充電
手持吸塵器電池在使用上雖然不能一直充電，但有些使用方式則是另一個極端，就是長時間閒置沒有使用，或是一直用到電池完全沒電，自動關機後才充電，也會造成電池「過度放電」，成為另一個讓電池使用壽命減短的主因。

放置在高溫處
市面上手持吸塵器大部分都使用鋰電池，鋰電池其實在過度高溫或低溫的情況下，也會容易損害變質，所以建議放置吸塵器的位置，不要在太陽會直射的地方，此外使用完之後因為機身仍是溫熱的，建議先等到機身與電池冷卻之後，再進行充電。

▲吸塵器（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，因為手持吸塵器的便利性，加上機身本身是需要用手拿的，有時可能因為沒拿穩或沒固定好，導致機身跟電池摔倒在地，雖然電池本身沒有太脆弱，但也可能因為撞擊力道導致損壞，建議使用上要注意避免摔落，最好有置放架或置放空間來固定吸塵器位置。

關鍵字：

吸塵器, 家電, 電池, 延長壽命, 使用技巧

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