fb ig video ETtoday search mobile

觀察6件小事　可看出跟對方是否能長久

>

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲兩人要長期走下去，生活的許多方面要契合。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在戀愛中，常會走到這一步，開始問自己「是否可以長期跟對方走下去？」每個人的邏輯思考、承擔感受與個性地雷都不同，即便是性格相當受爭議的人，也有可能會遇到適合的那個，說真的就算想破頭也未必有答案，其實答案就在日常相處中，不妨從這6個行為中，判定你們兩人是否合適。

爭執時的態度
了解對方在爭執時的表現，可以從中了解對方的理性程度、思考模式，以及溝通方法，其實是有助於解決問題的，而且吵架也是表達出內心真正想法的時機，在互相原諒對方之後，也更能增進雙方的信任與連結。

▲▼爭執（圖／取自免費圖庫Pexels）

交流重要的問題
在透過「對方重要的問題」的動作下，除了能深入了解彼此的內外在，包括金錢習慣、家庭狀況等等，也能互相告知對方「什麼是我所在乎的，這對我很重要，即使是一件小事」，這麼做不僅能幫助你們更了解彼此，也能建構出各自的底線與架構。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

一同生活的體驗
已經可以獨立自主的兩個人，若和另一個人分享空間，其實沒有想像中那麼容易，絕對不是「只是家裡多了一個人而已」，共同生活過，才能了解是否受的了彼此的個人習慣。

▲▼橘子乾洗,家事清潔,APP,到府收件,服務,異業結盟。（圖／取自免費圖庫pexels）

財務上的共識
談戀愛時談錢似乎很俗氣，但若想要長久經營，在財務上達成共識是絕對必要的，理解對方的花錢習慣、金錢觀等，在步入婚姻後面對的共同開銷、儲蓄需求都是需要面對的，試著做出適合你們的金錢計畫，會讓未來的一切更順利。

▲▼情侶,約會,郊外。（圖／取自免費圖庫pexels）

責任分擔的規劃情況
將兩人該做的事清楚分配，包括家事、旅行計畫、過節討論等等都行。藉此了解彼此是否能在這些事上達成平衡，也能觀察對方的態度跟積極性，不要結婚之後才發現對方是個懶惰鬼，或是什麼事都不想做躺平族，那絕對不是決定長期跟對方在一起後才要注意的事。

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

說說對方想做的事
聊一下自己想完成的事情，像是再去進修、去歐洲某個城市、買房成家等等，一起制定目標，判斷是否有機會能一起完成，人總有夢想、人生也有階段，跟對方想做的具有一致性，才能兩人一起成長，是交往穩定之後重要的催化劑。

▲▼揪出5個「錯誤戀愛思維」，把愛情越推越遠 。（圖／Unsplash）

關鍵字：

戀愛, 合適, 行為, 目標, 關係

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

2024最新流行短髮造型！掛耳短髮好感度高　頭頂扁塌必剪小狼尾

2024最新流行短髮造型！掛耳短髮好感度高　頭頂扁塌必剪小狼尾

小心加速老化！營養師曝5種「催老食物」：飲料、果醬都中

小心加速老化！營養師曝5種「催老食物」：飲料、果醬都中

趙露思造型翻車！「低胸裙配煙燻妝」超齡打扮顯身材弱點 超準「餐廳抽獎」心理測驗！秒測你在愛情裡被另一半吃定的指數 《淚之女王》8婚姻金句：離婚又沒什麼大不了，在一起生不如死才會離婚 Jisoo登機裝一次秀3愛牌　改戴卡地亞酷酷的黑陶瓷三環戒 韓國超紅「小雛菊上衣」推台灣限定色　IU、張員瑛愛牌也買得到 有感美白5大技巧！正確觀念公開　油肌、乾肌、敏感肌全有解 一敷更有感！專家教你「塗抹式面膜」正確用法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面