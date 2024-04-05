2024蜜粉新品盤點！一次搞定提亮、定妝　讓底妝更精緻牢靠

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在夏天來臨之前，你的底妝準備好了嗎？快來看今年有什麼蜜粉新品，讓底妝更精緻牢靠！

2024蜜粉／蜜粉餅新品



專櫃推薦



YSL 恆久完美持久柔霧蜜粉餅

為迎接春夏，YSL恆久完美系列推出全新蜜粉餅。方型外盒換上源自品牌經典設計的馬特拉斯V型凸紋皮革並嵌上YSL CASSANDRE LOGO，定妝、補妝都讓人心情超好。

這款蜜粉餅主打輕盈柔焦，維持底妝油水平衡，注入高達90%珍稀保養精萃，結合來自奧里卡花園的萊姆植萃、玻尿酸精萃和維他命B3精華等，讓粉體保濕平滑，再採用超微晶柔焦絲絨粉末以光線折射紋理、柔焦毛孔，清透無痕的定住底妝。

Bobbi Brown 芭比波朗 維他命裸肌定妝餅



專為妝前設計的維他命完美乳霜一直是Bobbi Brown的明星商品，今年Bobbi Brown替維他命家族增添兩個新成員，其中就包含有「濾鏡餅」稱號的維他命裸肌定妝餅。

這款定妝餅上市不到一個月就廣受好評，原因在於它不僅擁有長效的定妝效果，成分中添加了維他命B5達到保濕效果，獨家水活細緻粉體科技搭配雙層壓製技術，粉體扎實、質地綿滑，建議運用密實的刷具均勻沾取粉體定妝，能達到最優異的妝效。

嬌蘭 幻彩流星蜜粉球



如果要提到蜜粉的經典產品，絕對不能漏掉嬌蘭這款蜜粉球。首度上市的時間是1987年，推出時就訴求「將所有粉類產品都結合為一體」，除了定妝外，更期望有柔焦、亮彩的效果。今年在嬌蘭彩妝創意總監Violette的指導下，嬌蘭以全新配方重新詮釋這款蜜粉的經典之作。

全新的幻彩流星蜜粉球共有4個色號，每色號都以兩種不同功效的珍珠母貝打造互補的效果。

璀璨繽紛的珍珠母貝：光滑圓潤的珍珠母貝因各色珍珠自帶的色彩，在不同角度下閃耀出自然光澤，打造繽紛璀璨效果。

銀光的珍珠母貝：扁平的珍珠母貝會隨著時間，愈發透出自然的冷調色彩。 以自然的配方打造透亮光澤，維持完美的和諧珍珠感持久妝效。

根據不同肌膚色調，有冷色調、暖色調、琥珀調3種肌膚可挑選。 而第01號珍珠白，是專為白皙膚色所創的耀光提亮色號。每顆蜜粉球都具有著各別的妝效，不過不同顏色蜜粉球的結合，能夠打造出無瑕的光采肌膚。

MAKE UP FOREVER HD SKIN 粉無痕柔霧輕感修片蜜粉



繼全新粉底後，MAKE UP FOR EVER底妝家族再添新品，2021年就上市的ULTRA HD柔霧輕感蜜粉全新升級，推出主打細緻粉體完美柔焦的HD SKIN 粉無痕柔霧輕感修片蜜粉。

升級部分包含成分到外包裝，保留了上一代的微米級細緻粉體，上妝毫無粉感卻仍能達到長效控油、柔焦的效果，特殊粉體配方僅帶走臉上油光、保留水分，不怕乾燥卡粉。色號上有4款校色、5款裸膚色調，分別為#0.1戀愛粉、#0.2氧氣紫、#0.3精靈綠及#0.4燕麥膚，不僅能根據膚色挑選適合膚色調，也可用來提亮暗沉、蠟黃的肌膚。

包裝設計上也有亮點，在容量方面加大到18g，內裡使用旋轉防護蓋，外出攜帶更不怕到處撒，內附以短毛天鵝絨製作的粉撲，不僅可以將粉體上緊實，尖角設計還可精準上妝。

朵茉莉蔻 清透亮顏美肌蜜粉



日本保養品牌朵茉麗蔻主打的就是抗皺淨斑，養護經典組合「全效8點」，從卸妝清潔、基礎保養到日間防曬一應俱全，為了要強化日間保養最後步驟「光對策美肌修護霜」的多效防護功能，朵茉麗蔻首次推出兼具長效持妝控油、保濕與抵抗老化因子的 「清透亮顏美肌蜜粉」 。

成分中添加日本山鹿有機蠶絲粉，能吸附多餘皮脂，使肌膚達到油水平衡、妝容更服貼持久；再利用柔焦礦物粉末與不同大小的球形礦物粉末，撫平肌膚紋理、隱形毛孔，更添加海鰻膠原蛋白同時添加植物萃取的角鯊烷，補充肌膚重要保濕成分；天然萃取精華，讓蜜粉猶如粉狀精華，防止日間乾燥。

ADDICTION 完美癮耀顏蜜粉餅、完美柔焦蜜粉餅



在春季ADDICTION 推出兩款不同妝效的蜜粉餅產品，分別是光澤款的完美癮耀顏蜜粉餅，和適合喜歡柔焦妝效的完美柔焦蜜粉餅。

完美癮耀顏蜜粉餅主打能夠展現自然立體的光澤感和平滑的膚質，包含001 Translucent Glow細緻光澤的黃米色和002 Translucent Pink帶有透明感淺粉色。雖是光澤感妝效，但仍添加控油因子，在夏日對抗皮脂造成的脫妝。

完美柔焦蜜粉餅除了控油因子外，還添加柔霧粉體，展現平滑毛孔的出色效果，修飾毛孔與肌膚暗沉，輕盈粉體打造光滑柔焦美肌。

開架推薦



1028 PRO FIX 修片狂輕柔焦超時蜜粉

以簡單、精準為訴求，台灣開架品牌1028推出4大修片狂底妝系產品，在最後的定妝步驟，就由PRO FIX修片狂輕柔焦超時蜜粉來搞定。

蜜粉採用輕盈絲絨粉體，打造清透的柔霧妝感，在包裝上以短毛細密絨粉撲搭配彈力篩網，取粉更均勻、上妝更精細，內層掀蓋設計，還能有效分隔粉撲與粉體。

Heme輕透持妝蜜粉/蜜粉餅



熱賣好評的輕透持妝蜜粉再推系列商品，蜜粉從原有的00、01色號，新增02粼光，添加珠光使肌膚明亮閃耀。除此之外，並挑選明星色號「00絲霧」，推出蜜粉餅版本。

輕透持妝蜜粉－02粼光

以親膚粉末為基底，輕柔貼合肌膚，並添加多重保濕成分，柔潤不乾燥，米白色珠光透出低調光感，展現波光粼粼的唯美妝效，也能作為局部打亮。

輕透持妝蜜粉餅－00絲霧

以細膩粉質、柔焦毛孔為特色的蜜粉餅，獨特吸油粉末為基底，並添加保濕成分，延緩肌膚出油、清爽不緊繃。無色粉末不改變底妝色澤，有效修飾肌膚，提升妝容細緻度。

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