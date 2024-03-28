《金字塔遊戲》苞娜新一代演技idol　學生感短髮、仙氣長髮都適合

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

熱播韓劇《金字塔遊戲》暫時畫下結局，由多位新生代女星主演，包含未開播就備受討論的張員瑛姊姊張多雅，還有女團宇宙少女出身的苞娜金知妍。

苞娜 金知妍

1995年出生的苞娜今年28歲，2016年從STARSHIP旗下女團宇宙少女出道，被定位為門面和領唱，苞娜有著一雙水亮亮的大眼，清秀漂亮，2017年開始參與電視劇演出，像是《芝加哥打字機》、《二十五，二十一》等。

而她在演技上受到矚目就是《二十五，二十一》中飾演擊劍國家代表高宥琳一角的時候，也獲得「最搶眼女二」的稱號，到現在《金字塔遊戲》，演技備受肯定，成為新一代「演技dol」（演技很好的idol）。

從中分長髮、中長髮到現在的學生感短髮，一起來看看苞娜的髮型變化。

苞娜髮型

1.中分／旁分長髮

經典的長髮造型讓苞娜的五官完整展露，呈現清秀仙氣的氛圍！

▲苞娜金知妍。（圖／IG@bn_95819，下同）

2.丸子頭



長髮的大家想要在春夏之際呈現涼爽的造型嗎？包頭絕對是最好的選擇。





3.空氣瀏海長髮

空氣瀏海也是經典的造型之一，不管是黑髮或泰迪熊棕色都超適合苞娜。





4.層次中短髮



比較少以短髮造型登場的苞娜，這款層次短髮造型讓粉絲超驚艷，紛紛留言：「希望之後也能再用短髮回歸！」

5.學生感短髮公主頭



這次《金字塔遊戲》中粉絲的願望就實現啦！苞娜飾演高中生完全無違和，剪成學生感的齊短髮加上瀏海，綁上半頭超減齡！

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