安格斯12星座一周運勢3／25-3／31　巨蟹別被邊緣化、雙魚有小桃花

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

受惠於太陽進駐本命宮位帶來的旺運效應，這周牡羊座心想事成的機會極高，也是脫單者們的機會起飛期，此時愛情將默默出現在你身邊，只看你有沒有心思去處理而已，只要維持住自己的熱情，愛情運就會明顯的上揚，成功的機率大大提升。至於人氣方面運勢平平，得當心某些異性晚輩會成為你的絆腳石。

金牛 4.21~5.20

認真工作的魅力能為金牛座招來不錯的桃花，這周單身金牛座可從工作夥伴中開發屬於自己的愛情市場，從簡單的人際開始，沒壓力的互動，最能帶來彼此的好感度。值得一提的是，近期待暫時告別美食，開始得逼自己執行完善的健身計畫，過慣了吃飽睡、睡飽吃的日子，該是讓自己動起來的時候了。

雙子 5.21~6.20

感情有機會進階，這周單身雙子感情運勢可望大幅度翻漲，不妨用心為對方準備小小驚喜，彼此之間的關係將向前跨步。只是財務要好好注意，做好固定收支的目標規劃，若一昧的衝動消費、衝動吃喝玩樂，最後可能花的錢比入帳來得多！這周精打細算是一定要的，不然很快走入被金錢綁手綁腳、口袋空空的窮酸悲傷期囉！

巨蟹 6.21~7.21

即使是在沒有利害關係的人際圈，巨蟹座這周也要記得別被「邊緣化」，記得表現自己、站穩自己的立場，抓住機會就別太謙讓了，有的時候除了裡子做足外，也需要面子來讓人注意到你的努力！這周桃花可是一朵接著一朵開，你的對象可能會從工作中、學習中或是種種歡樂場合中相識的伙伴，短暫的邂逅很可能成為悸動的回憶。

獅子 7.22~8.22

人際間熱鬧卻又紛紛擾擾的狀態，吸走了獅子座大部分的注意力，這周的獅子除了工作外，朋友、社交關係似乎有些錯綜複雜，相較之下，感情進度顯得落後，彼此正以極慢速度進展，與心上之人緣分不淺，但需要加把勁，才能將彼此距離拉得更近。至於已經有伴的獅子，也許開始步入磨合期，有些心結與隔閡是不易被理解的。

處女 8.23~9.22

處女座這周雖然運勢平平，不過看不見的壓力正逐漸增大，得懂得適時移轉這沉甸甸的緊張心情才好。感情上注意自己缺乏耐心的低潮情況，得避免在約會中吵嘴爭執而掃了興致。單身者的桃花機緣則一反常態，有機會遇見互相傾心的對象，對方的出現讓你小鹿亂撞，兩人有機會遇見，很有可能產生來電的火花。

天秤 9.23~10.22

暖洋洋的春日，天秤顯得懶洋洋的，這周的你整個人有氣無力，尤其在感情上特別沒有耐心，建議你此時最好低調度過，免得頻繁的互動容易因意見不同的爭執而掃了彼此興致。此時人際關係上也充滿了變數，某些敵對的派系也會因此而出現，如果能夠忍得一時之氣與對方化敵為友的話，還有機會成為默契不錯的夥伴。

天蠍 10.23~11.22

天蠍座這周人際與愛情似乎呈現一種詭譎的拉鋸效應，兩者難以兼得！此時水星的推動下，你的人際運不差，中間也不乏能讓你學習的益友，而感情方面則顯得好壞交雜，你得多用一點心才能讓彼此距離更推近，但如果採取願者上勾等較被動的姿態，就可能無疾而終。想要延伸未來感情，還是持續徜徉在好友圈，就看你的選擇。

射手 11.23~12.21

春暖花開的這個季節，對射手而言可真是出遊玩耍、吃喝玩樂的黃金周，社交運勢的大幅提升更助旺了你的遊興，各式活動邀約都將有助於單身射手遇見不錯的緣分，但能否成功就全憑你是否願意為愛情付出囉。生活中建議你真的要戒掉長時間滑手機的壞習慣，厲行早睡早起政策，健康才不致失衡。

摩羯 12.22~1.19

在時間的步步追趕下，摩羯這周忙碌到近乎麻木，這時除了要克服滿滿的疲累感外，想方設法Hold住熱情很重要，就算內心疲累，也要為理想堅持下去，別讓自己成為硬梆梆的工具人囉！感情方面雖然不見得出現桃花，然而能在平淡中帶有小確幸，與心上人之間的距離正在拉近中，就算是淡淡的關心也會讓你備感窩心。

水瓶 1.20~2.18

各方面運勢顯得平凡平安的一周！這周對水瓶座來說，感情將藏入一個小彩蛋，人際運冷清之下，桃花運竟大有起伏，不妨甩開那些生活中鬱窒窒的情緒，儘管此時的桃花多半都是暫時性的小浪漫，但愛情的悸動之下能有效移轉你的負面壓力。帶著微甜的自信，不論工作或生活都能有更好的翻轉。

雙魚 2.19~3.20

不知不覺走到了春末，雙魚座這周工作上的耕耘與努力將小有收穫，這對於努力追求表現的雙魚來說，將有很大的肯定作用，滿滿自信之下，事情也可以進行得更順利；然而另一方面來說，也可能形成一股壓力，讓你在不知不覺當中拚到過勞的程度。感情有小桃花，單身者感情運旺，出現的對象，正是你所喜歡的那一型喔！

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