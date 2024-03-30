台中首創「Tea Dining」餐廳必訪　一口菜配一口茶品味春季料理

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

台中又出現一間值得矚目的質感餐廳。位於台中市健行路巷內的「enPure 瀞」，是冉冉茶事創辦人藍大誠攜手主廚王采晴，一同打造首間以Pairing為題的餐廳，自去年初夏開幕以來便好評不斷，這次春季菜單首創以茶為出發點，將「香草與野草植物」融入主題，以侍酒的形式侍茶，藉由茶韻引出本土香草與野草的獨特香氣，是眾多春季菜單中令人耳目一新的組合！

enPure 瀞的特色在於茶與酒為主體的套餐設計，就味覺感官而言，「飲料佐餐」（Pairing）就像是食物的另一種醬汁，激發淺藏食物中另一種意想不到的風味。除了大家耳熟能詳的葡萄酒搭餐（Wine Pairing）、清酒搭餐（Sake Pairing），現在也有許多新型態茶人開始投入茶搭餐（Tea Pairing) ，將茶品放在葡萄酒杯中引出茶香茶體，從嗅覺到味覺打造全新體驗，藍大誠與餐廳即是這方面的先鋒。

從設計界投入餐飲，主廚王采晴風格內斂細膩



「enPure」的意思即為「enjoy pure flavor」，中文「瀞」是古字同「淨」，代表了清淨、乾淨、純淨；在室內設計產業多年的主廚王采晴，其實一直有料理夢，並自學了10年之久，在多位餐飲好友的不吝相授下，她將藏了10年的夢想付諸台中，除了親自帶領工班打造餐廳空間，也深入台灣各地找尋新鮮自然的食材源頭，與本土食材供應商建立共好關係。她與藍大誠攜手打造了enPure 瀞，餐搭設計皆從「風味」與「環境友善」出發。

餐廳的一樓是可以容納約10－12位的板前形式，二樓則有包廂式的座位區，色調簡約、潔淨又透著些許侘寂。以往品茶多侷限在茶道與茶席，如今有了王采晴的料理技藝，賓客們又可以藉由fine dining，領略茶與香料、野草、蔬果、肉食之間的風味延伸，兩人表示：「我們希望可以藉由這種非傳統的形式，知道茶所代表的味型。」

以茶搭餐很常見，以餐搭茶則是第一次

為La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳、文公館、斑泊、EMBERS等餐廳設計茶搭餐的藍大誠，具有焙茶師、司茶師、侍茶師、唎酒師多重身分，長期幫餐點設計飲品的他，一直希望能以茶為主角，反過來從茶與酒的味型發想餐點，如今有了自己的餐廳，他們也希望能實現這樣的概念，透過來自土地與海邊植物的芬芳，預告綠意盎然的春天。

藍大誠選擇冉冉茶事的「日本宇治 煎茶」、「大吉嶺瑪格麗特莊園春摘」、「大吉嶺塔桑莊園夏摘」、「南投信義鄉 貴妃 蜜香烏龍」、「南投信義鄉 冬片 清香烏龍」5款茶，搭配西方香草百里香、歐芹、迷迭香、檸檬馬鞭草、芳香萬壽菊；與本土原生種野草構樹葉、海茄苳葉、月桃果、魚腥草、刺蔥籽、茄苳葉、仙草入菜的料理，茶葉與香草野草同樣來自土地滋養，經過酸甜苦鹹鮮的交織，也譜出了「茶味與草本」加乘的新風味。

▲冉冉茶事的「日本宇治 煎茶」、「大吉嶺瑪格麗特莊園春摘」、「大吉嶺塔桑莊園夏摘」、「南投信義鄉 貴妃 蜜香烏龍」、「南投信義鄉 冬片 清香烏龍」5款茶。



「Tea dining」：一口菜配一口茶



以茶為主體的「Tea dining」，藍大誠建議大家可以套用Ｗine Pairing邏輯，咀嚼食物同時就佐茶飲一同入喉，才能將食物與茶的風味充分融合。全部的茶皆為冷泡避免香氣過溢蓋過食物風采，並以不同杯型的白酒杯與香檳杯盛裝，喝之前先搖晃聞嗅茶香，窄杯口的設計可以聞得到莓類、花果等香氣，寬杯口則能從味蕾感受茶質地。

「日本宇治 煎茶」

茶葉來自京都宇治矢野園，到台灣後再使用傳統焙籠低溫烘焙4個小時，去除水分熟成靜置兩個月，旨味變得更加輕透圓潤，有著日曬昆布的鮮味、清新香草、淡雅白花和蒸栗子的甜感。與第一道開胃小點「蝦夷蔥／透抽／青芒果」搭配，煎茶日曬的昆布旨味增添海鮮的鮮甜度，清新淡雅的青草香氣讓青芒果的酸更加清亮；煎茶也提亮了第二道小點「薄荷／窩筍／毛豆／鳳梨」中鳳梨成熟果酸，帶出毛豆的奶油甜感。

大吉嶺瑪格麗特莊園 春摘

挑選大吉嶺瑪格麗特莊園北向緩坡的AV2茶樹，採摘肥碩的黃嫩芽葉製成。因為前年春天的天氣比較炎熱，因此冉冉茶室將其製成偏向成熟如桃子般的水果調性，帶有成熟果酸果甜、黃白花的成熟粉甜；與冷前菜「芳香萬壽菊／白蘆筍／杏仁」的組合就像白酒的角色，成熟花果香帶出白蘆筍的清甜感，襯著芳香萬壽菊百香果的香氣，讓整道菜充滿了春香。

大吉嶺塔桑莊園 夏摘

塔桑莊園是大吉嶺最高海拔之一， 由2,200公尺高海拔北向茶區，摘採薄小葉形P312茶樹種製成，入喉能讓人感受到清透的麝香葡萄皮、洛神花與莓果，搭配熱前菜「香菜／歐芹／薄荷／水田芥／蛙腿／蒜頭」非常突出，茶湯中段的水果酸甜果漿感帶出蛙腿的鮮甜。茶款中後段的莓果香味，與「墨西哥龍艾／百里香／羅勒／澎湖秋姑／蕃茄」搭配，襯著醃漬番茄的百里香與酸甜感，強烈的酸瞬間轉變為柔和的甜，並帶出了鮮魚油脂與肉質的鮮甜。

南投信義鄉 貴妃 清香烏龍

以永續管理的青心烏龍茶園為基礎，利用葡萄酒果園管理「晚摘」的概念，小綠葉蟬的到訪，讓茶葉原本飽滿的水果香甜增添了花蜜的甜感。歷經八個月的慢火烘焙，出現飽滿的木質調性和焦糖香氣。貴妃木質調的香氣與主餐「刺蔥／月桃／馬告／迷迭香／雲林黃金雞腿／紅蘿蔔」碰撞出全新風味，木質調搭配上香煎雞皮，亮麗的花蜜香揉合了刺蔥、馬告、月桃葉的柑橘調香氣，使層次更廣更亮麗。

南投信義鄉 冬片 清香烏龍

來自12月中採摘的南投信義鄉永續耕作茶園，稱為冬片仔，細緻芯芽的白毫就柔棉花粉甜味，而二、三葉則帶出飽滿的甜度以及清亮花香及青澀水果調性，如同新鮮的青梅與梔子花香甜。其溫潤的風味涵蓋了後面的菜色，像是「香椿／茶油／高雄147香米／雲林黃金雞胸」中的茶油香椿醬、「構樹葉／海茄苳葉／月桃果／魚腥草／刺蔥籽／茄苳葉／橘皮／仙草／雞骨」的野草鮮味，前甜點「檸檬馬鞭草／甜桃」的草本清涼，以及「艾草／檸檬/優格」中的艾草費南雪。

要如此費心收集香草與野草，並搭配茶餐，著實是料理者與茶師獨有的浪漫，兩人前前後後來回嘗試討論才得以譜出這道令人耳目一新的全新春季菜單，而這樣的嘗試也著實讓人相信茶的無限可能，以及台灣得以被高端餐飲再次認識的好方法，歡迎喜歡茶（不懂茶也沒關係）的朋友們來品嚐一番。

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