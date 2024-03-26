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守葳診所台北店盛大開幕！女神許路兒、許維恩首度同台分享匿齡秘訣

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▲守葳診所台北店盛大開幕！女神許路兒、許維恩首度同台分享匿齡秘訣。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者蔡明華）

▲▼許路兒與許維恩兩姊妹/首度同台出席守葳診所開幕-許路兒，許維恩。（圖／記者周宸亘攝）

▲許路兒與許維恩姊妹首度同台出席守葳診所台北店開幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃稜涵／採訪報導

守葳診所台北店盛大開幕，身為品牌大使的女神姐妹許路兒和許維恩，首度同台 ，姐妹倆仙氣十足、容光煥發，展現出的絕美狀態完全不輸少女，讓現場所有人超讚嘆，她們也大方分享維持匿齡的秘訣，更透露選擇守葳診所的三大關鍵！

▲▼許路兒與許維恩兩姊妹/首度同台出席守葳診所開幕-許路兒，許維恩。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼身為品牌大使的許維恩、許路兒仙氣十足，她們透露選擇守葳診所的三大關鍵。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼許路兒與許維恩兩姊妹/首度同台出席守葳診所開幕-許路兒，許維恩。（圖／記者周宸亘攝）

許維恩透露「第一是環境、第二是服務、第三是醫師技術」，許維恩指出，醫師審美觀真的很重要，因為每個人看的東西不一樣，但是剛好守葳診所就是她們姐妹倆相中的，看守葳診所裡面的執行長跟院長這麼帥就可以知道，守葳診所的審美觀真的很好，另外，守葳診所幾乎每一間都有自己獨立的衛浴，隱私性非常好，環境也真的很好，有空大家真的可以去看看。注重細節的許路兒則分享，「促成這次合作，是因為維恩是個很謹慎的人，她指定的醫美品牌讓我特別安心」。

▲守葳診所台北店宣傳▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲▼最新開幕的守葳診所台北店占地將近百坪，整間店走南洋渡假風。（圖／記者蔡明華攝，下同）

▲守葳診所台北店宣傳▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

最新開幕的守葳診所台北店占地將近百坪，空間相當大，光是專屬美療室就有8間，雷射室1間、拍照室1間、諮詢室2間、醫師診間1間，大廳還有專屬吧台，室內放置大量的綠色植栽，更引進義大利精品長頸鹿水晶吊燈，整間店走南洋渡假風，打造出溫馨舒適的療程氛圍，讓顧客好好享受變美之旅。

▲守葳診所台北店宣傳▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲▼守葳醫美集團營運長韓睿毅表示，守葳的宗旨是「在堅持美麗的道路上，你已經做得很好了，但你值得更好」。

▲守葳診所台北店宣傳▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

守葳醫美集團營運長韓睿毅透露，「守葳診所台北店裝潢設計的靈感，是來自歐洲的渡假飯店，我們希望顧客來到這邊，可以感受到非常的舒適舒服，而守葳的宗旨是在堅持美麗的道路上，你已經做得很好了，但你值得更好，我們一直致力於提供有效、安全、專業的醫美服務，守葳的特色是專業的醫療團隊提供你複合式多元的治療計畫，讓你能夠展現自信的美」。

▲守葳診所台北店宣傳▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲▼守葳診所嚴選業界醫師合作，提供複合式多元的治療計畫，為每位女性量身打造理想之美。

▲守葳診所台北店宣傳▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

葳診所嚴選業界醫師合作，提供雷射光療、雷射除毛、美體雕塑、私密照護、膚質保養等全方位服務，以最先進的科學及走在最前端的美學，為每位女性量身打造理想之美。

關鍵字：

守葳診所, 女神姐妹, 醫美, 台北店, 開幕

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