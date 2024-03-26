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林心如、徐若瑄同戴紅繩洩閨密情　疊加卡地亞釘子手環更有氣勢

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▲▼林心如,徐若瑄 。（圖／翻攝FB）

▲林心如（右）與徐若瑄開心相聚，相互打氣。（圖／翻攝林心如臉書）

記者陳雅韻／台北報導

林心如與徐若瑄昨在社群發布聚會照，透露雙方已相識許久，不管多久沒見都有說不完的話，彼此關心打氣，有趣的是兩人連穿搭都有默契，不約而同穿T恤配牛仔褲、頭戴鴨舌帽，還一同戴上紅繩手鍊洩露閨密情，林心如同時疊搭卡地亞經典的Juste un Clou釘子手環，更具分量感。

▲▼林心如,徐若瑄 。（圖／翻攝FB）

▲林心如與徐若瑄好默契都戴紅繩手鍊，林心如同時疊搭卡地亞Juste un Clou釘子手環。（圖／翻攝林心如臉書）

▲▼林心如,徐若瑄 。（圖／翻攝FB）

▲林心如戴的卡地亞Juste un Clou手環，經典款424,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

私下穿著休閒的林心如，配件各個不簡單，經常是各大精品品牌的標誌性作品，此次與徐若瑄聚會所戴的卡地亞Juste un Clou釘子手環，從卡地亞紐約設計師Aldo Cipullo於1971年創作以來紅遍全球，跨越性別的個性設計深受時尚男女喜愛，林心如所戴的款式為經典款，鑲有32顆美鑽。

▲▼林心如,徐若瑄 。（圖／翻攝FB）

▲林心如曾以簡單的白T恤與牛仔褲造型，搭配AP金錶與Bottega Veneta白色編織包。（圖／翻攝林心如臉書）

林心如選錶也偏愛中性款，與徐若瑄敘舊時戴著瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼表），她曾曝光價格逾235萬元的AP皇家橡樹系列 「JUMBO」18K金超薄腕錶，搭配煙燻金黃色「Petite Tapisserie」小型格紋錶面，點綴螢光塗層黃金立體時標與皇家橡樹指針，內載7121自動上鍊機芯，具時、分與日期顯示。

▲▼林心如,徐若瑄 。（圖／翻攝FB）

▲林心如戴的AP Royal Oak皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕錶黃K金款，2,356,000元。（圖／AP提供）

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關鍵字：

林心如, 徐若瑄, Cartier, 卡地亞, AP, Audemars Piguet, 愛彼

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