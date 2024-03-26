Angelababy驚艷上海時裝周！旗袍胸前開洞　「這」線條網友驚呼：太美

▲Angelababy旗袍胸前開洞驚艷上海時裝周！ 。（圖／Angelababy微博）

記者王威智／綜合報導

繼2023年「瘋馬秀事件」遭封殺後，中國女星Angelababy（楊穎）頻試水溫重返娛樂圈，近日受邀出席上海時裝周，一襲亮片印花旗袍亮相，驚艷全場。不同日前拍攝公益廣告時被網友攻擊，Angelababy這次的復出積極且出色的造型，獲得許多讚賞。

Angelababy旗袍尺度大開，胸前正面開大洞，展現了她飽滿的美胸。更驚人的是，當她轉身時，美背全裸的設計讓她性感爆棚。加上旗袍貼身剪裁，更突顯了其凹凸有致完美身材曲線。久違的大型時尚活動Angelababy拚盡全力，積極證明付出決心。

▲Angelababy除了正面的視覺效果震撼外，背面的全空設計也讓楊穎的美背線條一覽無遺 。（圖／Angelababy微博）

Angelababy的亮相，自然引起了網友的烈討論。她的旗袍尺度和她本人的話題性，讓她一現身就衝上熱搜榜。網友紛紛大讚她真的是美神無誤，並對她的身材讚不絕口。

除了正面的視覺效果震撼外，背面的全空設計也讓Angelababy的美背線條一覽無遺。網友紛紛驚呼「這也太美」、「平時一定超自律，背部線條不會騙人」、「怎麼能維持這麼好」、「背殺」等，對楊穎的美背讚譽有加。