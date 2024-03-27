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高雄漢來飯店房間變超新！俯瞰「高流」無敵夜景　搭配高鐵優惠更划算

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

高雄近年觀光市場蓬勃，吸引多個國際連鎖飯店品牌相繼插旗，推陳出新的盛況可說全台居冠，新飯店自是容易抓取目光，但有些經典的老字號飯店可說也越陳越香。早些年下榻高雄，頂級旅宿首選應就是座落市中心、有著歐式典雅建築外觀的高雄漢來大飯店，連麥可傑克遜都曾下榻過。近卅年過去，高雄漢來始終優雅的矗立著，但除了情懷還有什麼嗎？我覺得很棒的是在2021年底當疫情正嚴峻，高雄漢來決定在那時進行大規模改裝，將客房從原本的穩重古典，改變成清爽典雅的輕奢風格，加上2022年與日本三麗鷗合作推出包括Hello Kitty在內的18間主題房，不僅讓飯店品牌多了粉紅光環也在三麗鷗大明星的加持下，觸及更多海內外的年輕客群。

同時間，還有試營運中的台北漢來大飯店，及喊出房價要高過涵碧樓的漢來日月行館也將在今年登場，「漢來」頓時成為受矚目的新本土高階飯店品牌，連帶使被視為飯店品牌起家厝的高雄漢來，在競爭激烈的港都飯店市場中更有一席之地！

▲高雄漢來坐擁絕佳港景。

▲飯店早餐豐富多元，還有多種現做料理。

▲飯店擁有健身房等多種休閒設施。

▲新改裝的客房風格明亮中帶點輕奢風格。

為了體驗改裝的客房，我專程南下，從左營高鐵站搭上飯店接駁車，途經開闊的高雄中央公園與幾處人氣購物中心，當車子一停穩，飯店人員馬上主動向前下行李，嫻熟也親切，後來我才知道，目前全台飯店有22位金鑰匙成員，漢來飯店事業群就擁有4位金鑰匙禮賓大使。下了車、當從華麗帶有懷舊氛圍的旋轉門步入大廳，我馬上就被接待的飯店人員詢問「有來住過高雄漢來嗎？」我回答「有，廿幾年前！」，微笑同時也瞬間回憶湧現，還記得首回入住，那是本世紀初的一次過年，找了兄嫂兩家作伙一起南下來玩。當時侄子侄女都還在爭相討阿叔我抱，如今，一個已在工作、一個快大學畢業了，時間過得好快，而這飯店大廳仍是我記憶中的古典雅緻。

▲很具標誌性的飯店大廳，一進門的大型花藝作品很有視覺震撼力。

▲高雄漢來的飯店泳池很有獨特風格。

▲入住樓層的走廊也是新改裝過的。

▲休閒設施所在的《勁-漢來國際俱樂部》，休息空間頗有書香味。

樓高186米的高雄漢來，數十年來一直是重要的港都地標，除了飯店本身也結合漢神百貨及多間餐廳，就算非商務客而單純只想來趟城市假期，也都相當便利。飯店的量體很具規模，共計540間客房，這回所入住的「亞灣家庭房」就是最近一次所重新翻修的房型。

▲亞灣家庭房有16坪大，可提供4人入住。

▲近年不少飯店都蠻愛用的小美犀。

16坪大的空間相當寬敞，風格也清爽而明亮，提供的咖啡膠囊機還附了少見的淺焙咖啡膠囊，帶著咖啡來到靠窗的沙發區，搭配品嚐迎賓的圓形鳳梨酥。環顧四周，發現這幾十年過去，除了客房風格大變身、床頭還與時俱進擺放了智能管家小美犀，向下俯瞰，更明顯的是窗外景觀不僅大升級也是相當國際級，西班牙建築師Manuel Alvarez Monteserin Lahoz以海洋元素設計的高雄流行音樂中心，讓港口更加立體，而一旁還有像是鯨魚棲息的是高雄港旅運中心，這些別具特色的建築是日夜皆美，尤其是高雄流行音樂中心到了晚上照明設計甚佳，有著自帶律動感的時尚。

夜裏不妨散步到附近夜市，輕鬆買個幾樣小點，回到房間從冰箱拿個飲料坐在窗邊吃吃喝喝，就是一段愜意悠閒的度假時光。若也喜歡這樣輕鬆的城市假期，不妨把握飯店持續推出的高鐵聯票專案，若能把握三月底前入住，不僅提供豐盛的自助式早餐、平日有機會升等港景客房、還可使用左營高鐵站到飯店的定點接駁車，加購高鐵票可享七折（起）的優惠，若是趕不及三月底，飯店也持續有提供搭配優惠。

▲輕輕鬆鬆，午後來一杯膠囊咖啡。

▲「手沖咖啡感膠囊」還是第一次見到。

▲迎賓的鳳梨酥口味不錯，搭配咖啡挺好。

▲優美的客房夜景，讓人忍不住多看幾眼。

▲浴室的浴缸蠻大，能舒舒服服的泡個澡。

▲在台灣入住飯店，早餐的清粥區永遠是我的最愛。

上述高鐵聯票專案還有一個禮遇是可免費使用三溫暖、健身房及露天游泳池，這個部分我覺得蠻值得，這些休閒設施是位於11樓的《勁-漢來國際俱樂部》，三溫暖是重新裝修、改裝的相當不錯，兩池熱水與兩池冷水，冷熱交替再去到位的烤箱與蒸氣室，一整趟下來非常舒服。此外若有健身習慣，重訓設備不算多但也一應俱全，主要偏重在有氧的器材，甚至還有一小間飛輪教室，頗具規模。此外室外泳池，風格迥異於台北漢來的城市科幻無邊際泳池，高雄漢來是帶點貴氣的宮廷風，值得將泳裝與泳帽打包進行李箱來悠游一下。

▲健身房該有的重訓器材都沒少。

▲跑步機蠻先進，前方畫面還可選擇跑在不同世界城市。

▲新改裝的三溫暖相當舒服。

▲頗具度假感的飯店泳池，值得一游。

/ Info. /

高雄漢來大飯店
官網臉書
地址：高雄市前金區成功一路266號

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 高雄, 漢來大飯店

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