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Melody談現階段「過得漂亮最重要」　合體謝欣穎笑稱蝴蝶結是致命傷

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記者鮑璿安／台北報導

紐約時尚品牌alice + olivia進駐台北SOGO復興館開設旗艦店，今（26日）邀請女星Melody殷悅、謝欣穎一同現身逛店，兩人是首次見面，Melody直接在現場邀約謝欣穎上她的節目《11點熱吵店》，而且雙方的時尚眼光也非常相近，都愛本季蝴蝶結款式單品，Melody更說：「女人啊走到我現在這個階段，好好做自己，過得漂亮最重要」。

▲▼ alice + olivia 。（圖／品牌提供）

▲紐約時尚品牌alice + olivia邀請女星Melody殷悅（左）、謝欣穎一同現身逛店。（圖／品牌提供）

▲▼ alice + olivia 。（圖／品牌提供）

▲Melody詮釋經典的全手工繡花LORNA裝飾短版夾克搭配寬版牛仔褲。（圖／品牌提供）

Melody身穿2024《黑白舞會》春夏系列服飾，經典的全手工繡花LORNA裝飾短版夾克搭配寬版牛仔褲，十足的名媛風，她很愛如此俐落溫柔的造型，直言品牌代表了女性的自信，Melody表示：「女人犒賞自己很重要，我還有注意到一套蝴蝶結上衣，整個是『致命傷』，因為我看到蝴蝶結一定會打包帶走」。

▲▼ 紐約時尚品牌alice + olivia。（圖／品牌提供）

▲謝欣穎以DENNY 印花男友風西裝外套與LIVI印花長褲現身。（圖／品牌提供）

謝欣穎則以DENNY 印花男友風西裝外套與LIVI印花長褲現身，彰顯本季的重要靈感「杜魯門卡波特天鵝」，謝欣穎喜歡優雅帶點女人味的款式，也不約而同相中了一件蝴蝶結千層長洋裝，巧妙表示「有偷偷試穿過了」，Melody俏皮在一旁推坑叫她「打包」。

▲▼ 紐約時尚品牌alice + olivia。（圖／品牌提供）

▲紐約時尚品牌alice + olivia進駐台北SOGO復興館開設旗艦店。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時尚品牌alice + olivia。（圖／品牌提供）

▲黑白配的JESSALYN蝴蝶結千層長洋裝。（圖／品牌提供）

品牌本季靈感來自著名美國作家杜魯門卡波特（Truman Capote）在1966年舉辦的黑白舞會，因此重點造型囊括黑白配的JESSALYN蝴蝶結千層長洋裝、ROSA 緞面拼接無袖洋裝等。同時呈現出法國的三色系印花、代表摩納哥的翡翠綠以及櫻花粉，通過剪裁幹練的套裝豐富日常搭配。

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲ A.P. C. 遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲榛果咖色半月包、經典Logo托特包 。（圖／品牌提供）

同時，A.P. C. 首度登台，品牌遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店以天然的橡木板以及中性色調營造溫潤質感，店內也跟上春夏時節腳步，提供日常休閒的丹寧系列、榛果咖色半月包、經典Logo托特包等，同時呈現當季男女服飾，讓時尚迷零時差入手最新款。

關鍵字：

SOGO復興, alice+olivia, Melody, 謝欣穎

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