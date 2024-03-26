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排爆一人燒肉「IKIGAI」進駐信義A8　超狂牛胸腹大盛390元吃好吃滿

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記者蔡惠如／台北報導

在天母大葉高島屋熱門一人燒肉「IKIGAI」，正式進駐信義計畫區新光三越A8，因應在地上班族需求，不但有4人桌另也規劃一人座位，有單人個人份套餐，座位上還有插座讓你方便看手機追劇，免揪咖也不無聊，超澎湃的牛胸腹大盛套餐390元就能吃到，還無限供應白飯、沙拉、蒜片絕對吃好吃滿。

▲▲排爆一人燒肉「IKIGAI」進駐信義A8。（圖／記者蔡惠如攝）

近年獨食商機興起，不少一人燒肉在各大商圈林立，全家旗下餐飲「IKIGAI 燒肉專門店」，自2022年在天母商圈開幕一號店，創下「整年排隊」的紀錄，今（3／26）宣布進軍餐飲一級戰區信義計畫區，在新光三越A8地下一樓開出二號店，主打高貴卻平價的精緻燒肉，包括日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉，千元有找吃得到，內有規劃一人座位，想吃燒肉隨時就走，不需再揪團喬時間，預計於3／30正式開幕。

▲▲排爆一人燒肉「IKIGAI」進駐信義A8。（圖／記者蔡惠如攝）

「IKIGAI 燒肉專門店」特色主打堅持每日鮮切肉品，展現鮮嫩的口感，以及獨家佐料，包括和風洋蔥醬、蒜片、泡菜、蔥鹽醬、柚鹽，也是每天店內現做，其中酥炸蒜片最受歡迎，讓消費者在吃燒肉時，也能有不同口感。

▲排爆一人燒肉「IKIGAI」進駐信義A8。（圖／業者提供）

▲排爆一人燒肉「IKIGAI」進駐信義A8。（圖／業者提供）

主力餐點包括美國牛胸腹大盛套餐，白飯、味增湯、沙拉、飲料跟佐料一應俱全，售價390元，擁有各部位肉品的牛肉盛合也相當受歡迎，售價600元，另針對新店開幕也搶先推出新菜色，包括美國牛肉最高等級「Prime級嫩肩牛肉套餐」，口感軟嫩肉香四溢的「活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐」。

▲▲排爆一人燒肉「IKIGAI」進駐信義A8。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，針對二號店開幕，也推出單人開幕套餐，包含美國PR嫩肩套餐、日本竹葉魚板和杏鮑菇，原價785元，特價688元；雙人開幕套餐則有美國PR嫩肩套餐、活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐、鮮海大蝦2隻、日本竹葉魚板，原價1,410元，特價1,268元。另外，點套餐再加價368元，即可加菜鮮海大蝦2隻、鮮小花枝和日本竹葉魚板。

▲排爆一人燒肉「IKIGAI」進駐信義A8。（圖／業者提供）

▲美國PR肩小排套餐。（圖／業者提供）

▲排爆一人燒肉「IKIGAI」進駐信義A8。（圖／業者提供）

▲活菌豚肋條&蒜香雞肉套餐。（圖／業者提供）

獨食商機發酵，百貨業者也持續跟進，新光三越針對個人用餐的服務再強化，除引進一人燒肉讓消費者有選擇外，據悉A8也會有全新啤酒BAR「BLAH BLAH 」將於近期開幕，該酒吧主打自助式啤酒牆，消費者可選擇自己愛喝的口味，路過就能輕鬆喝一杯，不用揪咖也能享受微醺滋味，預計3／29開幕，另A9則有全新日式居酒屋進駐。

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關鍵字：

燒肉, IKIGAI, 信義計畫區, 新光三越, A8

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