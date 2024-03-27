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機芯素描圖躍上面盤　寶格麗超薄錶藝術感取勝

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▲▼BULGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲寶格麗限量280只Octo Finissimo Automatic Sketch精鋼錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BULGARI）旗下Octo Finissimo 系列過去10年共締造9項紀錄，包括全球最纖薄三針腕錶、最薄自動計時腕錶等，今年品牌歡慶140周年，便以此系列新作揭開慶祝序幕，融入素描概念，於面盤呈現手繪鏡像效果機芯圖案的2款Octo Finissimo Automatic Sketch腕錶，以及Octo Finissimo Chronograph GMT Sketch腕錶，藍寶石玻璃錶背均鐫刻「EDIZIONE LIMITATA （限量款式）」與「1884-2024」字樣，紀念品牌140周年。

▲▼BULGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲寶格麗玫瑰金款Octo Finissimo Automatic Sketch腕錶限量70只。

由寶格麗腕錶產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani手繪的精密機械系統，在Octo Finissimo Automatic Sketch限量錶面盤上以特殊轉印術生動展現，有微型自動盤、擒縱裝置、錶橋、紅寶石以及日內瓦波紋與圓紋打磨細節的碳灰色素描圖案，配上石墨灰指針吸睛度百分百；而結合計時碼錶與第二時區顯示的複雜功能錶Octo Finissimo Chronograph GMT Sketch，各顯示盤也以手繪草稿方式呈現，並巧妙繪製4時和5時之間的擺輪、8時方向的導柱輪圖案等。

▲▼BULGARI,PIAGET 。（圖／公關照）
▲寶格麗Octo Finissimo Chronograph GMT Sketch 腕錶限量140只。

同樣以超薄設計著稱的伯爵（PIAGET），旗下Polo系列超薄萬年曆自動錶新增礦石綠款式，面盤經過機刻雕飾突顯層次感，各項萬年曆功能與月相顯示一目了然，配上運動風外型，展現洗鍊優雅風格，搭配全新Single Touch快拆式精鋼鍊帶，另附深綠色橡膠錶帶供自由轉換。
 

▲▼BULGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵PIAGET Polo系列礦石綠超薄萬年曆自動腕錶，1,890,000元。（圖／伯爵提供）

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關鍵字：

寶格麗, BULGARI, PIAGET, 伯爵

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