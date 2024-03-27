最近落髮比較多？「5款頭皮精華」盤點，現在勤塗來得及

記者曾怡嘉／台北報導

生活作息、壓力、頭皮老化等因素會導致落髮，當頭髮開始變細軟，代表需要開始留意落髮問題。要想提早預防，維持好頭皮健康與豐盈秀髮，除了定期前往沙龍做頭皮SPA外，平日的居家頭皮護理也很重要，盤點5款養髮精華，現在勤塗不算晚。

▲Virtue 髮肌密集呵護活泉 ，120ml，1,780元。

專為細軟髮與落髮研發，採用專利豐盈科技「α60ku角蛋白」，結合能強健髮根、抗斷裂的落葉松木萃取物，與有效維持頭皮健康、調理頭皮油水平衡的活性益生菌，精準為髮肌注入修護養分，有效留住髮絲，同時增厚22%髮絲直徑，創造濃密豐盈感。

▲法國黎諾 金合歡複合能量精華 一組 5ml*12 支，3,950元。

蘊含豐富的天然萃取成分，如金合歡植物精華膠原蛋白、胺基酸、酵母精華、植物精華微量元素等，能全面對抗各種頭皮問題、啟動頭皮生機。

▲AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁，150ml，3,000元。

富含有機認證印度鵝莓、有機認證薑黃、人蔘可活絡頭皮環境，強化髮絲直徑，提升髮根支撐力。

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液 EX，115ml，1,680元。

專為細軟易斷髮研發設計，為原生養髮需求打造，添加山葵、羅勒毛根、地衣等植萃精華，調理頭皮油水平衡，精準破解頭髮扁塌、頭皮出油等頭皮困擾，從根源養成豐盈健康髮。

▲uka 頭皮賦活精露，50ml ，1,780元。

配方由高達 93% 的天然成分所組成，玻尿酸補充頭皮水分，結合漢方補氣養髮配方，以珍貴靈芝及人蔘萃取滋養頭皮，建立髮肌防護屏障，讓髮絲強韌、不易斷裂，蘋果細胞萃取維持頭皮健康，延緩老化問題。