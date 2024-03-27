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抬腳就有小心機！Jimmy Choo「訂製服務」鞋底藏個人紀念日、字母符號

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記者鮑璿安／綜合報導

鞋履是彰顯個性和身分的單品，Jimmy Choo宣佈帶來了全新「MTO」(Made to Order) 訂製服務，提供多達30款系列鞋履配件以及 13 種精美布料選擇，甚至可將個人特殊的六位數紀念日、字母符號印製在鞋底，成為腳下最吸睛的小細節。

▲Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 全新「MTO」訂製服務自3月27日起於台北微風信義門市巡迴展開 。（圖／品牌提供）

Jimmy Choo沿襲品牌的訂製血統，全新「MTO」旨在將客製化服務融合倫敦設計工坊的創新精神，從材質選擇上就相當多變，從最標誌性的絲絨、施華洛世奇水晶和蕾絲等元素出發，以及綴以施華洛世奇水晶的珠光麂皮與全珍珠飾緞面在內的奢華飾面。為品牌所有經典設計款式賦予更多選擇，包括細綁帶涼鞋、運動鞋、Bon Bon 晚宴包與 Avenue 手拿包，打造真正獨一無二的個性細節。

▲Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲讓顧客在訂製鞋款的鞋底刻印字母 。（圖／品牌提供）

這次的客製化訂製服務全程由義大利工匠手工打造，讓顧客在訂製鞋款的鞋底刻印字母，添加最多四個字符；也可以選擇一個特殊的六位數紀念日，或是添飾一塊金色或銀色的雕刻銘牌，打造專屬印記，在確定設計後的 18 週內完成交付。

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲Hogan H-Stripes銀色Logo拼接小羊皮休閒鞋。（圖／品牌提供）

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲(台灣限定色)Hogan New H222 乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲Hogan 薄荷綠牛皮肩背包。（圖／品牌提供）

同時，HOGAN 2024春夏系列以當代建築以及大自然為靈感來源，H-STRIPES男女同款休閒鞋為主打重點之一，換上2024台灣限定色、丹寧藍拼接材質，擁有標誌性的大H字母logo和帶有垂直凹槽的厚底設計，能夠一秒增高。另有全新亮相的中性鞋款HOGAN H665，靈感來自慢跑鞋，側身簡約H字母logo搭配耐走鞋底設計打造舒適腳感。而配件包款標誌性HOGAN H-BAG，於本季採用溫柔大地色系以及亮麗螢光色調，綴以縫線和飄逸的皮繩，小巧廓形完美融入日常穿搭。

關鍵字：

訂製, 鞋履, JimmyChoo, 個性化, MTO

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