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Fear of God二度聯名adidas搶先看！精品級極簡運動裝、開賣時間曝

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記者鮑璿安／台北報導

美國時裝品牌Fear of God主理人Jerry Lorenzo與adidas合作打造的Fear of God Athletics系列終於翻開新篇章，預告發表全新春季系列，在品牌簡約高街美學的基礎上融合運動功能性，以全新色調和基礎款式強勢登場，有哪些必收品項以下搶先揭曉。

▲Fear of God Athletics 。（圖／品牌提供）

▲Fear of God Athletics 。（圖／品牌提供）

▲Fear of God Athletics 。（圖／品牌提供）

▲Fear of God Athletics 。（圖／品牌提供）

▲Fear of God Athletics 以沙色、象牙白色作為主軸，帶來季節性基礎款式訓練背心、跑步緊身衣等 。（圖／品牌提供）

Fear of God Athletics系列旨在呈現高品質的運動質感裝備，與Fear of God、ESSENTIALS體現三位一體概念，也巧妙呼應adidas的三條線標誌，春季系列產品則持續在簡約美學上深化，以沙色與黑灰色、象牙白色作為主軸，帶來季節性基礎款式包括訓練背心、跑步緊身衣、Athletics 86 Hi鞋款和短褲，系列服裝剪裁俐落精簡，每套都為實穿單品，大多數形塑了男女皆可演繹的無性別款式。

▲Fear of God Athletics 。（圖／品牌提供）

▲Fear of God Athletics 。（圖／品牌提供）

▲Fear of God Athletics系列將於2024年4月3日(三) 於adidas Brand Center限定販售 。（圖／品牌提供）

而在首個系列中亮相的麂皮抓絨單品也以新的色彩迎來回歸，體現了品牌對設計與細節的不斷追求，以更百搭、融合都會與運動風貌的路線前進，Fear of God Athletics系列將於2024年4月3日(三) 於adidas Brand Center限定販售。

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲ The North Face 聯名UNDERCOVER系列。（圖／品牌提供）

同時，The North Face 聯名UNDERCOVER系列登場，「SOUKUU」以恆行溯寧為主題，主打的Parka外套以DWR防潑水衣料結合側邊拉鍊加強通風與透氣度，更具備靈活收納的特點，可轉換為斜背包，為登山者解放雙手。聯名以鮮艷色調貫穿品牌合作標誌增添辨識度，本次矚目之作還有徒步衝鋒衣，則是以北面經典Mountain Light外套為藍本，全貼合防水接縫設計提供乾爽舒適又防風的穿著體驗。

關鍵字：

聯名, 運動, FearofGod, adidas, Fear of God Athletics

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