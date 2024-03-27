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Nike近對折！「限時換季特惠開跑」熱門鞋款、服飾降價了

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記者鮑璿安／台北報導

隨著天氣轉暖，Nike在官網無預警帶來換季特惠活動造福粉絲，這次針對超過1400樣商品大規模降價，涵蓋熱銷鞋款、配件服飾在內，超殺優惠直逼對折！

▲任購 2 件商品以上，即可使用促銷代碼 GEARUP 7 折優惠。（圖／品牌提供）

▲任購 2 件商品以上，即可使用促銷代碼 GEARUP 7 折優惠。（圖／翻攝品牌官網）

此次官網換季特惠規則為，任購 2 件商品以上，即可使用促銷代碼 GEARUP 再享受特惠商品 7 折優惠。要注意效期至 2024年4月1日 晚上23:59，且代碼僅適用通過 Nike.com 和 Nike App 購買的訂單。舉例經典款Nike Court Vision 低筒 Next Nature男鞋就從原價2500來到1999元，可輸入促銷代碼獲得最低價1399元，幾乎來到對折。

▲Nike Dunk 低筒 Twist、Terminator 低筒高級鞋款、Court Vision 低筒 Next Nature。（圖／品牌提供）

▲Nike Dunk 低筒 Twist、Terminator 低筒高級鞋款、Court Vision 低筒 Next Nature都降價。（圖／翻攝自品牌官網）

包括熱賣的Nike Air Force 1、Nike Calm穆勒鞋都在降價清單之內，甚至可以$1,595 入手Nike Dunk 低筒 Twist。另外也有許多運動T恤、短褲等單品提供挑選，感興趣的民眾不妨前往官網選購。

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲ The North Face 聯名UNDERCOVER系列。（圖／品牌提供）

同時，The North Face 聯名UNDERCOVER系列登場，「SOUKUU」以恆行溯寧為主題，主打的Parka外套以DWR防潑水衣料結合側邊拉鍊加強通風與透氣度，更具備靈活收納的特點，可轉換為斜背包，為登山者解放雙手。聯名以鮮艷色調貫穿品牌合作標誌增添辨識度，本次矚目之作還有徒步衝鋒衣，則是以北面經典Mountain Light外套為藍本，全貼合防水接縫設計提供乾爽舒適又防風的穿著體驗。

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關鍵字：

Nike, 特惠, 換季, 降價, 運動

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