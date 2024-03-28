風・Luxury／金智媛熱吻金秀賢百萬伯爵錶搶鏡　千金名錶天天換

▲金智媛在《淚之女王》演出因醫療需求重遊德國，佩戴卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶。（圖／翻攝tvN drama）

記者陳雅韻／台北報導

韓星金秀賢和金智媛演出的新劇《淚之女王》熱播中，由於背景是資產雄厚財閥家，兩位主角的穿搭都是精品大牌，讓粉絲宛如看時尚大片，特別是兩人的名錶一只換一只，一場金智媛喝醉主動吻金秀賢的甜蜜戲，手腕上的百萬伯爵（PIAGET）金錶跟著搶鏡了。





▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶，33毫米，496,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

財閥千金的名牌錶

金智媛在《淚之女王》演出財閥千金，是氣勢非凡的百貨公司社長，她所戴的腕錶出自各大品牌的標誌性錶款。重返蜜月地德國時，她戴著卡地亞錶徑33毫米的Ballon Bleu de Cartier自動上鍊腕錶，啞光鍍銀陽光射線壓紋面盤鑲嵌21顆圓形明亮式切割鑽石，閃閃發亮；更閃的是她與金秀賢甜吻時，戴著伯爵要價165萬元的Limelight Gala 18K玫瑰金腕錶，錶圈延伸至錶帶的優美曲線鑲嵌62顆美鑽，配上米蘭網織錶帶，非常貴氣。





▲金智媛在劇中喝醉，主動吻飾演老公的金秀賢，手腕上的伯爵金錶也跟著吸睛。（圖／翻攝tvN drama）





▲金智媛搭配的伯爵Limelight Gala 18K玫瑰金腕錶，1,650,000元。（圖／翻攝伯爵官網）

寶格麗（BULGARI）則是在《淚之女王》出鏡率最高的品牌，因為男、女主角的婚戒正是寶格麗Serpenti Viper對戒，金智媛也戴上Serpenti Seduttori 腕錶展現女強人風範，雖然未鑲嵌任何鑽石，但蛇形元素轉化為水滴形錶殼，並搭配由六角形蛇鱗鍊節所組成的錶帶，依然存在感十足，展現時髦風格。





▲金智媛白色套裝造型搭配的寶格麗Serpenti Seduttori 腕錶，160,300元。（圖／翻攝寶格麗官網）

帥氣律師的正裝錶

金秀賢在《淚之女王》飾演律師，多以帥氣西裝造型亮相，但他所搭配的錶款並非只有斯文的皮帶錶，潛水錶、運動錶、復古風設計都在戲中曝光，款款都是他代言的瑞士品牌MIDO（美度表），堪稱最稱職的代言人。一場他展現暖男風範伸手為金智媛擦嘴的戲，即亮出最新的藍面MULTIFORT TV BIG DATE先鋒系列TV大日期窗腕錶。





▲金秀賢在《淚之女王》中伴妻遊德國，戴MIDO MULTIFORT TV BIG DATE腕錶。（圖／翻攝tvN drama）



▲MIDO MULTIFORT TV BIG DATE先鋒系列TV大日期窗腕錶，37,500元。（圖／翻攝MIDO官網）

已在劇中曝光的MIDO錶，還有防水600米的熱賣款Ocean Star 600 Chronometer潛水錶，以及面盤飾以日內瓦波紋的Multifort Chronometer腕錶，均為金秀賢上班造型的最佳配件。





▲金秀賢在《淚之女王》飾演律師，多以帥氣西裝造型亮相。（圖／翻攝tvN drama）

▲金秀賢西裝造型搭配MIDO Ocean Star 600 Chronometer 潛水錶，60,200元。（圖／翻攝MIDO官網）





▲金秀賢選戴MIDO面盤飾以日內瓦波紋的Multifort Chronometer腕錶，43,900元。（圖／翻攝MIDO官網）