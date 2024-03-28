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羅志祥百萬愛馬仕柏金包隨興放地上　網友心疼他回「OK的」

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▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥收藏不少愛馬仕柏金包，日前穿全套LV丹寧裝配綠色柏金包。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥曾揭露自家衣帽間宛若精品店，最吸睛的是整面愛馬仕（Hermès）牆，整齊收納至少25款總值上千萬元的各色柏金包，近日他出遊也有柏金包相伴，繼日前曬出40公分綠色款，昨搭機回台北又亮出上百萬元的鱷魚皮柏金包，他隨興將包放在手扶梯上，引來網友好奇問：「包包放地板是OK的嗎？」他也親自回應：「OK的。」

▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥的搭機裝不簡單，穿Mastermind骷髏衣配Chrome Hearts褲子，手拎愛馬仕百萬鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝showlo IG）

熱愛時尚的羅志祥登機裝很不一般，身穿日本高端潮牌Mastermind標誌性的骷髏衣，搭配銀飾著稱的Chrome Hearts黑褲，搭機場手扶梯時特別彎下腰，被粉絲看穿是為了秀褲子後面的Chrome Hearts銀牌，他同時搭配愛馬仕百萬元起跳的黑色鱷魚皮柏金包，最特別的是此非單色款，提把與扣帶均為棕橘色，如此特殊的配色應為訂製款。

▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥隨興將愛馬仕鱷魚皮柏金包置於手扶梯上。（圖／翻攝showlo IG）

貴氣造型在機場穿梭，羅志祥寫下「說走就走，那叫行動；光說不做，那叫懶惰」，不過有網友持不同意見，認為「有錢才能說走就走」，羅志祥親自回覆：「說走就走，走去上班賺錢呀！看你怎麼解讀字面上的意思。」
 

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關鍵字：

羅志祥, Hermes, 愛馬仕, 柏金包, Chrome Hearts

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