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韓佳人親密貼臉老公甜出汁　結婚19年宛如新婚放閃

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▲▼FRED,Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲韓佳人與老公延政勳曬恩愛，臉貼臉互動甜蜜。（圖／翻攝hangaingagari IG）

記者陳雅韻／台北報導

被封為「南韓第一天然美女」的女星韓佳人，與富二代演員老公延政勳，是南韓演藝圈著名的模範夫妻，結婚19年育有1子1女。夫妻倆近期為法國珠寶品牌FRED演繹Force 10 、Chance Infinie、Pretty Woman三大系列珠寶，一張兩人臉貼臉笑瞇了眼的照片，濃情蜜意盡在不言中。

▲▼FRED,Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲延政勳含情脈脈看著老婆韓佳人，一同演繹FRED珠寶。（圖／翻攝hangaingagari IG）

42歲的韓佳人是南韓出名的母胎美女，她因韓劇《黃手帕》與延政勳相識戀愛，24歲步入婚姻，至今攜手19個年頭感情依然甜蜜蜜，夫妻倆首度為FRED同框拍攝珠寶穿搭照，只見戴著Force 10系列手環的延政勳，不時含情脈脈望向戴上Pretty Woman系列與Force 10高級珠寶老婆，或是深情環抱她，甜出汁的互動閃瞎眾人。

▲▼FRED,Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲延政勳戴著FRED Force 10手環，環抱戴著Force 10高級珠寶的韓佳人。（圖／翻攝hangaingagari IG）

▲▼FRED,Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲FRED Force 10高級珠寶系列18K白金鑲鑽手鍊。（圖／FRED提供）

美國珠寶品牌Hearts On Fire則邀郭雪芙戴上新作，她自比人生道路就像打磨的鑽石，透過自我進修，讓自己的身心靈得以像完美車工鑽石一般閃耀光芒。她一連示範3種不同風格珠寶，分別是簡單大方的LU系列單鑽戒指、羽翼造型的VELA系列，以及華麗風格的露滴美鑽耳環與項鍊，當中VELA系列首度推出3款胸針，其中2款胸針可轉換成項鍊佩戴，雙重戴法實用性更高。

▲▼FRED,Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲郭雪芙疊搭Hearts On Fire LU Droplet Open戒指、LU戒指展現摩登風格。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

▲▼FRED,Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲郭雪芙佩戴VELA Twisted 白K金鑽石耳環、VELA Crossover 白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環式兩用胸針，1,060,000元。

▲▼FRED,Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire VELA玫瑰金法式鑲嵌鑽石項鍊式兩用胸針，660,000元。

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關鍵字：

FRED, 韓佳人, 延政勳, Hearts On Fire, 郭雪芙

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