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亮・珠寶／《淚之女王》金智媛耳環控　卡地亞襯女強人氣勢

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▲▼淚之女王珠寶 。（圖／翻攝臉書）

▲金智媛在《淚之女王》飾演富家千金，穿搭時尚，佩戴卡地亞LOVE系列耳環。（圖／翻攝tvN drama）

記者陳雅韻／台北報導

由金秀賢與金智媛搭擋演出的熱播韓劇《淚之女王》，故事背景為富豪之家，因此飾演財閥千金、百貨公司社長的金智媛，穿搭少不了名牌珠寶，她尤其鍾愛耳環，除了睡衣、病服造型符合常理未戴耳環，幾乎每一套造型都有各大品牌標誌性的設計，《ET FASHION》盤點她已曝光的款式，供時尚女性穿搭參考。

▲▼淚之女王珠寶 。（圖／翻攝臉書）

▲卡地亞18K白金耳環鑲嵌2顆鑽石，186,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

卡地亞
卡地亞（Cartier）70年代紐約誕生的LOVE系列手環是時尚男女熱捧的經典珠寶，但金智媛在《淚之女王》不是戴個性手環，而戴上18K白金鑲嵌2顆鑽石的LOVE耳環，依然保留招牌的螺絲圖案，襯托女主角在職場上幹練的一面。

▲▼淚之女王珠寶 。（圖／翻攝臉書）

▲金智媛戴的另一副卡地亞耳環出自Clash de Cartier系列。（圖／翻攝tvN drama）

而重返蜜月地德國，金智媛所戴的珠寶為卡地亞Clash de Cartier耳環，中央的巴黎飾釘經過多道工序處理，展現閃耀的拋光質感，兩側的尖錐感飾釘看似銳利，其實觸感細緻，展現時髦風格，且看似反差的設計恰好呼應她在劇中的人設—外表堅毅、內心柔軟。

▲▼淚之女王珠寶 。（圖／翻攝臉書）

▲卡地亞18K玫瑰金Clash de Cartier耳環小型款，139,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

DAMIANI
金智媛在劇中已曝光3款義大利珠寶品牌DAMIANI耳環，有趣的是當中2款都與她所戴的卡地亞耳環相似，均為半圈式設計，均出自靈感源自早期電影的美好年代Belle Epoque系列，將象徵早期電影膠片的連續不斷幾何圖騰化，成就俐落設計；另一款她選戴的D.Side 系列18K 玫瑰金黑瑪瑙鑽石耳環，垂墜設計流露活潑氣息，為整體造型增添魅力。。

▲▼淚之女王珠寶 。（圖／翻攝臉書）

▲金智媛戴DAMIANI 18K金Belle Epoque系列耳環。（圖／翻攝tvN drama）

▲▼ DAMIANI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI D.Side 系列 18K 玫瑰金黑瑪瑙鑽石耳環，103,400元。

寶格麗
在《淚之女王》出鏡率最高的珠寶品牌，當屬寶格麗（BULGARI），因為劇中男、女主角的婚戒是寶格麗Serpenti Viper對戒，而金智媛欣賞自己的衣帽間時，鏡頭也掃到收藏架上的寶格麗珠寶。而目前金智媛最華麗的一套珠寶，是她穿白色褲裝返回婆家替公公助選所搭配的395萬元的Serpenti系列白K金鑽石項鍊，財閥千金媳婦返鄉閃爆全村。

▲▼淚之女王珠寶 。（圖／翻攝臉書）

▲金智媛穿白色褲裝回婆家，搭配寶格麗華麗的Serpenti系列鑽石項鍊。（圖／翻攝tvN drama）

▲▼淚之女王珠寶 。（圖／翻攝臉書）

▲寶格麗Serpenti 系列白K金項鍊，約3,950,000元。（圖／寶格麗提供）

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►《淚之女王》金智媛富千金行頭動輒百萬　寶格麗、歐米茄襯身價

關鍵字：

亮珠寶, 淚之女王, 金智媛, Cartier, 卡地亞, DAMIANI, 寶格麗, BULGARI

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