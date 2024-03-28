逛博物館選畫製錶好尊榮　梵谷、莫內名畫躍上江詩丹頓

▲江詩丹頓與The MET合作「Masterpiece on the Wrist」計劃，顧客可以訂製一枚獨一無二的Les Cabinotiers腕錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在紐約大都會藝術博物館（The MET）展出的藝術品，有機會躍上名錶了！江詩丹頓（Vacheron Constantin）與The MET展開「Masterpiece on the Wrist」合作計劃，顧客可從其中的藏品如莫內（Claude Monet）、溫斯洛霍默（Winslow Homer）、梵谷（Vincent van Gogh）、奧古斯都聖高登斯（Augustus Saint-Gaudens）的作品選擇訂製獨一無二的Les Cabinotiers腕錶。





▲江詩丹頓運用微繪琺瑯於錶上呈現莫內的《睡蓮池上的拱橋》。





▲江詩丹頓採用彩繪工藝創作梵谷《麥田與絲柏》腕錶。

目前江詩丹頓和The MET推出4款設計，包括莫內《睡蓮池上的拱橋》、梵谷《麥田與絲柏》、溫斯洛霍默的《Northeaster》以及奧古斯都聖高登斯《戴安娜女神》等名畫與雕塑，分別採用微繪琺瑯、灰階琺瑯等工藝細膩重現古典繪畫之美。而作為「Masterpiece on your Wrist」體驗的一部分，顧客有機會在專家的陪同下私人導覽The MET，並協助他們選擇藝術品，再造訪江詩丹頓位於日內瓦的製錶廠，與負責訂製錶製作的製錶師和工匠們會面，催生出專屬的藝術錶款。





▲江詩丹頓陀飛輪錶展現美國畫家溫斯洛霍默所繪的海景《Northeaster》。





▲灰階琺瑯是一種單一色調技術，巧妙演繹作品的光亮度、立體感、飽和度與深淺。

積家錶（Jaeger-LeCoultre）也多次運用微繪琺瑯工藝，在錶上重現世界級名畫，最新力作是出2款各限量10只的REVERSO TRIBUTE ENAMEL翻轉系列琺瑯腕錶向江戶時代末期浮世繪大師葛飾北齋致敬，分別取材自他遊歷日本本州島後於1831至1833年間創作《諸國瀑布攬勝》浮世繪木刻版畫系列中的《木曾海道小野瀑布》與《和州吉野義經馬洗瀑布》，於錶背重現名畫風采，正面錶盤則以手工雕刻扭索飾紋，雙面都精巧。





▲積家詮釋葛飾北齋《和州吉野義經馬洗瀑布》的The Waterfall at Yoshino翻轉系列琺瑯腕錶，3,620,000元。（圖／積家提供，以下同）





▲積家The Waterfall at Ono翻轉系列琺瑯腕錶，描繪葛飾北齋名作《木曾海道小野瀑布》，3,620,000元。