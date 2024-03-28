Nike x Jacquemus台灣售價揭曉！「開賣前直擊」極簡運動風必買Top 3

記者鮑璿安／台北報導

話題滿點的Nike x Jacquemus 2024春季系列終於登場！本次選在3/29 (五)於FRUITION 台北旗艦店獨家發售，為因應本系列登場，店內設立了專屬於 Nike x Jacquemus 的空間，櫥窗也換上聯名標誌超適合打卡。系列必買Top 3、台灣詳細售價，《ETfashion》搶先直擊報你知。





▲Nike x Jacquemus 在3/29 (五)於FRUITION 台北旗艦店獨家發售。（圖／品牌提供）

▲Nike x Jacquemus必買Top 3 J Force 1鞋款，NT$ 4,500。（圖／品牌提供）

來自南法的設計師品牌Jacquemus以鮮明的設計元素走入大眾視線，對於Simon Porte Jacquemus來說，運動與時尚風格之間的關係是流動的。Jacquemus於2022年夏季首次攜手Nike，將高級剪裁與運動成衣完美搭配，首次合作系列從經典的ACG單品和Nike那些充滿90年代風格的企劃中得到啟發。而雙方最近聯名中，則是將2023年的J Force 1進行改造，靈感來自Air Force ，配上編織鞋帶貫穿到底部形成特殊造型，本次棕色絨面質地新色是必收單品之一。

▲必買Top 2 Swoosh鏤空帽T，NT$ 5,780。（圖／品牌提供）

▲必買Top 1 不對稱解構運動內衣 ，NT$2,680。（圖／品牌提供）

運動服飾方面很有看點，春季系列主打單品之一是不對稱解構運動內衣，大面積鏤空和斜肩帶設計，豐富刻畫出女性唯美體態，加上拉鏈以及雷射Swoosh圖案充滿辨識度，提供黑白、桃色系等。而帽T運動裝作為中性款式也值得入手，運用了滿滿的縮小Swoosh形成鏤空，抽繩則注入了雙方品牌標識，可愛度激增。

▲ The North Face 聯名UNDERCOVER系列。（圖／品牌提供）

同時，The North Face 聯名UNDERCOVER系列登場，「SOUKUU」以恆行溯寧為主題，主打的Parka外套以DWR防潑水衣料結合側邊拉鍊加強通風與透氣度，更具備靈活收納的特點，可轉換為斜背包，為登山者解放雙手。聯名以鮮艷色調貫穿品牌合作標誌增添辨識度，本次矚目之作還有徒步衝鋒衣，則是以北面經典Mountain Light外套為藍本，全貼合防水接縫設計提供乾爽舒適又防風的穿著體驗。