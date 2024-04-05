愛的五種語言！找到適當的比例　摸懂與另一半的「愛之語」

文／女子學

《愛之語》這本書，一直是很經典的一本愛情心理學書籍。

愛之語，又稱為愛的五種語言，是由Gary Chapman所撰寫的書籍。他是一位婚姻諮商輔導員，他發現許多人的婚姻之所以不美滿，乃是在於他們不懂彼此的愛的語言。

對他而言，人們要墜入情網很容易，但是要維繫關係卻是困難的，原因就在於每個人感到愛與被愛的方式並不相同。根據他的觀察，人們總共有五種愛的語言，每個人重視的語言並不相同，這裡就來一一跟各位介紹，這五種語言分別代表著什麼。

▲每個人感到愛與被愛的方式並不相同。（圖／PhotoAC，下同）

1.肯定的言語



有些人的愛之語是肯定的言語。例如他會需要聽到伴侶跟他說「你好棒，願意主動幫我倒垃圾」、「我好愛你，因為你都會每天跟我說早安、晚安」。對於對方的肯定，是愛之語之中的其中一種語言，對某些人來說，這樣的語言特別重要。

2.精心的時刻



所謂精心的時刻，並不是說一定要昂貴的燭光晚餐，或是奢侈的旅行，兩個人飯後一起散步，有空的時候一起去海邊走走，重點是屬於兩個人的時光，這是愛之語當中重要的一個環節，也是某些人感受到愛的方式。

3.接受禮物



你是喜歡收到小卡片、小禮物的人嗎？有些人的愛之語是屬於這種，他們特別喜歡收到對方的禮物。這並不是說要送對方昂貴的禮物才行，甚至有可能只是路邊撿到一朵掉下來的木棉花，帶回家給伴侶，告訴她這朵花很美，很適合妳。

4.服務的行動



有些人的愛之語，是喜歡別人幫自己完成任務。譬如回家後幫對方倒垃圾，有空的時候幫對方跑腿買東西，或是工作做不完帶回家做的時候，另一方會願意給予協助等等，這樣的協助，都是服務的行動當中的一種。

5.身體的接觸



很多人誤以為身體的接觸就是性愛，其實並不是。有些人喜歡擁抱、牽手，有些人喜歡接吻，重點在於跟對方討論他喜歡的接觸類型，而不是一味地用自己覺得合適的方式和對方做身體接觸。

五種愛之語，比例各不相同



雖然愛之語有五種，但並不代表一個人只會有一種。像是我做完這本書中的量表之後，發現自己最高分的是「精心的時刻」和「身體的接觸」，但這並不代表我就不喜歡對方給我「肯定的言語」。愛之語的五種語言，是透過比較而來的，有些人甚至五種語言都很平均，沒有哪一個特別高。

我覺得重要的是，找出這五種語言當中，你比較高的是哪一種，而在這種語言當中，你又希望對方怎麼做，才會讓你感覺到被愛。重要的是，即便同樣是喜歡精心的時刻的人，有的人喜歡的是一起去看電影，有的人喜歡的是一起去登山，我覺得找到彼此喜歡的點，才是掌握愛之語的精髓。

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