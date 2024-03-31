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Lisa慶生裝S形曲線畢露　金色女神降臨氣場無敵

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa的27歲生日派對造型曝光，猶如金色女神降臨。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa於27日歡度27歲生日，她特別舉辦慶生派對邀親友同歡，壽星氣場無敵，她當天連換兩套洋裝大方展露傲人的S形曲線，同時搭配代言的寶格麗（BULGARI）18K金珠寶、拎友好品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）金色Nano Speedy包，金燦燦的模樣猶如金色女神降臨。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿Oscar de la Renta金色平口洋裝搭配寶格麗珠寶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa生日派對選穿以高級晚裝著稱的Oscar de la Renta平口金色亮片禮服，從胸口到腰際斜紋圖案到垂墜的裙擺，凸顯出她的螞蟻腰身材；而唱生日快樂歌並對著蛋糕許願時，她換上澳洲設計師品牌Alex Perry擅長的緊身迷你裙裝，上面綴滿閃亮水晶，讓她時時都閃耀動人。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa不忘替LV宣傳，拎著金色的Nano Speedy包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

不僅慶生裝選得好，擁有強大時尚資源的Lisa，也將代言的寶格麗百萬珠寶戴好戴滿，選戴B.zero1系列項鍊、耳環與手環，以及Serpenti Viper系列鑲鑽戒指與手環，讓整體造型更加貴氣，網友直接點出27歲的她「年輕又有錢」，令人稱羨。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa另一套慶生裝出自澳洲設計師品牌Alex Perry。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Alex Perry的緊身迷你裙洋裝，盡顯Lisa窈窕曲線。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►Lisa熱褲配長筒絲襪魅力無法擋　現身LV大秀遭疑變心

►Lisa穿露bra辣妹裝朝聖泰勒絲演唱會　LV帆布包洩輕鬆心情

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, LV, Louis Vuitton, 路易威登, BVLGARI, 寶格麗

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