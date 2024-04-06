熱門「蝴蝶結包包」6款推薦！允貞愛用容量超大、Jennie帶貨搶翻天

文／美人圈

從Y2K和Balletcore的旋風開始，蝴蝶結元素在2024年來到人氣高峰，從髮飾到服裝、鞋子、包包，隨處可見既少女又甜美的蝴蝶結元素。今天編輯整理了「2024熱門元素蝴蝶結包包推薦」，來看看有哪些好看必買包款吧！

2024蝴蝶結包包推薦

1：jedrefeb5

韓國設計品牌「jedrefeb5」的Butterfly shoulder bag，是韓韶禧私下愛用的同款包！有大小尺寸可選擇，即便小size容量還是超耐裝，適合出遊逛街！褶皺背帶設計延伸至包面，兼具少女感和設計感，還能自己決定蝴蝶結的長度。這款包有黑白灰三種顏色能選，韓韶禧本人就在IG上秀過黑、灰兩款。價格部份也是相當親民，jedrefeb5的包款換算台幣下來，都不用NT$3,000，遇到特價折扣期時，甚至還低於NT$2,500，算是平價好入手的包款！

▲jedrefeb5 Butterfly shoulder bag。（圖／IG@jedrefeb5_official）

▲韓韶禧私下愛背的蝴蝶包。（圖／IG@xeesoxee）

2：Siweol.107

韓國品牌「Siweol.107」在2024年開始，也陸續出了許多蝴蝶結的包款，如小尺寸緞帶包，可手拿也可側背，較為少女可愛！而大size包款則是收納空間超足，從夢幻粉色、帥氣黑色到學院風的灰色通通有，打造實用和時尚兼具的設計。

▲Siweol.107新推出的蝴蝶結包款。（圖／IG@siweol107，下同）

Siweol.107的包包也常被韓國偶像明星背上身，像是LE SSERAFIM允真，就曾背過大的黑色蝴蝶結包，引起網友們的關注，讓大批粉絲跟著購入偶像同款！

3：IUGAMAKARAS

以巨大蝴蝶結後背包出名的「IUGAMAKARAS」，同樣是來自韓國的設計師品牌！IUGAMAKARAS家的後背包以尼龍材質為主，可自己設計綁帶的巧思，讓這款包因此大受歡迎。許多潮人也示範了各種花式綁法，不僅限於綁成蝴蝶結，還可以綁兩個單結或兩個蝴蝶結，甚至交錯綁起都可以，訴求讓每個人打造專屬自己的風格。多元化的創意設計和各種帥氣顏色，IUGAMAKARAS巨大蝴蝶結包不只女生喜愛，在韓國年輕男孩界背它的人也不少！

▲IUGAMAKARAS以巨大蝴蝶結後背包出名。（圖／IG@IUGAMAKARAS，下同）

同樣可塑性很強的，還有他們家的腋下包和側背包，有不同大小和材質可選擇！IUGAMAKARAS可以說是將Y2K的甜美和中性感的工裝氛圍混合，打造出不失率性的可愛包款。品牌也親自示範了好幾種綁法提供給顧客，讓你每天都能隨著心情、風格變換，真是太方便啦！

4：Matin Kim

在韓國年輕人中非常火紅的潮流品牌Matin Kim，在2024年推出了新款蝴蝶結包，漆皮亮面的材質，配上褶皺拉帶，自然垂墜的包型和手綁蝴蝶結，又甜又酷的風格大受好評，推出後官網瞬間被一掃而空，還要排隊等補貨！只能說今年的蝴蝶結魅力無法擋啊！

▲Matin Kim新款蝴蝶結包。（圖／IG@matinkim_magazine）

5：self-portrait

Jennie曾背過的藍色蝴蝶結腋下包，就是來自於「self-portrait」這個品牌，夢幻又特別的包型，加上有帶貨王Jennie加持，讓這款包推出時就賣翻天！現在又以蝴蝶結為元素出了許多包款，結合他們又仙又閃亮的風格，出了不少水鑽蝴蝶結包、金屬感亮面蝴蝶結包等等，多為硬挺的包型，華麗又甜美！

▲Jennie背過的藍色蝴蝶結腋下包來自self-portrait。（圖／IG@jennierubyjane、self-portrait）

6：Acne Studio

瑞典品牌Acne Studio在2024春夏出了一系列的蝴蝶結包款，並請來了凱莉珍娜（Kylie Jenner）拍攝廣告。從刻意仿舊做髒的復古棕色包款到辣妹感十足的紅色亮面皮革蝴蝶結包，翻面口袋設計和垂墜小蝴蝶結，既能甜美可愛也能性感帥氣，各種大小和風格任君挑選，時尚潮人們早已忍不住啦！

▲Acne Studio在2024春夏出了一系列的蝴蝶結包款，並請來Kylie Jenner拍攝廣告。（圖／IG@acnestudios）

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