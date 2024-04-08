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偽素顏必收「奶油色唇膏」　雅詩蘭黛減齡顯嫩、Laka純欲感超美

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文／美人圈

2024春夏唇膏新品登場！以甜嫩的「奶油色」為主，薄擦厚塗都帶著減齡顯嫩氛圍、日常偽素顏妝必備！這次就帶來幾款2024必收奶油色唇膏新品推薦，雅詩蘭黛、M·A·C超嫩，還有開架FreshO2、LAKA通通有，快一起看看吧！

2024奶油色唇膏推薦

雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏 #902 自信裸咖

雅詩蘭黛推出全新細管唇膏！精緻的玫瑰金細管更輕巧，雋永復刻品牌經典標誌，首波上市「釉光質地」一抹煥發水潤光澤，輕盈潤澤質地不黏膩，如同擦上潤唇膏般保濕舒適，不卡唇紋、不斑駁，一抹修飾唇紋、立即為唇瓣補水修護，#902是一款隱藏版美色，超級嫩的奶油色調一擦馬上減齡氛圍感拉滿，而且一點也沒有病氣感，偽素顏相當推薦！

▲奶油色唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲雅詩蘭黛 耀眼出色細管唇膏，NT$1,550。（圖／雅詩蘭黛）

M·A·C MACximal極自我柔霧唇膏 #617 VELVET TEDDY 泰迪甜莓

M·A·C經典的子彈唇膏長大了！全新MACximal子彈唇膏從質感、容量到妝效、舒適度全面升級，實現巨顯色、巨舒適、巨持妝的柔霧妝感。全新40款色選中，首推#617 VELVET TEDDY，是M·A·C彩妝師私藏色號前段班，溫柔不造作的奶霧感，不用開濾鏡也能自帶優雅氣場，同時絕對顯白襯膚色，讓雙唇有自然的柔焦感。

▲奶油色唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲M·A·C MACximal極自我柔霧唇膏，NT$820。（圖／M·A·C）

LUNASOL 持彩豐潤魅唇膏 #03 淬汁石榴

LUNASOL豐潤魅唇膏在春夏推出全新色選，含玻尿酸、可溶性膠原等保濕成分，以及甜杏仁油、乳油木果脂等5款植物油，一抹滑順化為濃郁色澤，光澤感與滋潤度都接近滿分。#03 淬汁石榴是一款鮮嫩欲滴的低糖石榴色，像是融化的奶油般，讓雙唇更加飽滿甜嫩，還可以增加豐盈感。

▲奶油色唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲LUNASOL 持彩豐潤魅唇膏，NT$1,450。（圖／LUNASOL）

FreshO2 G2K水光染唇釉 #G2 小熊橘

每每推出聯名新品、話題度都超高的台灣品牌FreshO2，這回與「GEmma吳映潔」推出跨界聯名，以Y2K概念貫穿、推出青春潮系「G2K」系列彩妝。除了品牌狂銷No.1的明星商品感應換色潤唇棒之外，水光染唇釉、柔霧染唇釉更是以鬼鬼自身喜好研發，特別針對超輕盈、不沾杯、極貼唇訴求，#G2是款黃皮天花板的焦糖奶油色，可甜可酷的色調更加不挑膚色，絕對是每個女孩必收的話題單品。

▲奶油色唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲FreshO2 G2K水光染唇釉，NT$420。（圖／FreshO2）

Laka 持久裸光凍唇蜜 #309 Heart Ring

Laka持久裸光凍唇蜜在春夏也有新色登場！添加清爽的透明精油，可輕薄延展又保有豐富光澤，在嘴唇上形成一層薄膜、打造如同果凍表面般飽滿的高光澤妝感。#309是一款不過於甜膩的柔嫩中性奶油色調，偏粉裸的色澤相當顯嫩、讓雙唇馬上擁有飽滿果凍光澤，豐盈Q嫩的讓人想親上一口！

▲奶油色唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲Laka 持久裸光凍唇蜜，NT$400。（圖／Laka）

ETUDE 水光唇筆 #丁香粉紫

延許水光唇熱潮，ETUDE也推出水光唇筆！使雙唇保持水嫩及豐盈，打造韓系水潤嘟嘟唇，#丁香粉紫是一款比較特別的色調，在清新的紫色唇彩中加入細小閃片，單擦提色或是疊擦唇彩都相當推薦，更能呈現波光粼粼的唯美唇妝感。

▲奶油色唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲ETUDE 水光唇筆，NT$390。（圖／ETUDE）

4U2 LOVE YOU BABE絲絨唇釉 #07

4U2全新LOVE YOU BABE絲絨唇釉共推出12款色選，全系列皆未經動物測試、不含防腐劑、且素食可用。霧面的絲絨唇釉質地就像是雲朵般柔軟蓬鬆，絲滑好上色，即使是霧面質地也易塗抹、易暈染，#07是一款非常嫩的珊瑚奶油色，而且相當襯膚又顯嫩、絕對是黃皮必收的美色。

▲奶油色唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲4U2 LOVE YOU BABE絲絨唇釉，NT$360。（圖／4U2）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 唇膏, 奶油色

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