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中部6間景觀餐廳超有氣氛　打卡絕美庭院、180度日月潭湖景必拍

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文／MENU美食誌

精選中部六間夢幻景觀餐廳，喜歡拍美照的你怎麼可以錯過！

又見一炊煙
台中市新社區

2020米其林餐盤推薦，有著絕美的日式庭院，和濃郁的襌風氣息，以無菜單料理，當地季節蔬菜為主，還會不定期更換新菜色，非常值得一來！

▲又見一炊煙。（圖／美食客Elizabeth 莎食客提供）

無為草堂
台中市南屯區

曾獲得法國米其林綠色指南國際旅遊景點兩星推薦，店內有小池樓亭可餵魚，品茶吃美食聽古樂，餐點提供簡餐定食、炸物點心、台式糕點、台灣茶。

▲無為草堂。（圖／美食客蕭提供）

先得月 TEA LOUNGE
南投縣魚池鄉

位於承億文旅的潭日月，是日月潭最美的景觀咖啡廳之一，擁有180度日月潭觀賞區，每到傍晚，便能觀賞夕陽照射下的金黃色湖光之美，推薦各式茶系列飲品。

▲先得月 TEA LOUNGE。（圖／美食客хᴍх提供）

南庄雲水度假森林
苗栗縣南庄鄉

雲水度假森林是觀賞落羽松的十大秘境之一，由其是11-12月當落羽松黃紅時，非常詩情畫意，餐點提供火鍋、披薩、飯麵食、炸物輕食和飲品。

▲南庄雲水度假森林。（圖／美食客曹小輝提供）

唯愛庭園 VENA MANOR
彰化縣彰化市

採歐式城堡搭配清真寺綠色圓屋頂風格，唯愛咖啡館採預約制。餐點主要以西式為主，推薦田園鮮蔬雞腿飯、紅燒牛腩飯和義式海鮮麵。

▲唯愛庭園 VENA MANOR。（圖／美食客瑞克吃吃吃提供）

維野納休閒餐廳
雲林縣古坑鄉

露天座位坐擁360度視野，雲嘉五連峰山景及雲嘉南夜景完全盡收眼底！推薦必點玫瑰拿鐵鍋、400次拿鐵咖啡、綠地滾石咖啡、土石流咖啡和吐司草莓冰淇淋。

▲維野納休閒餐廳。（圖／美食客晴提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 台中, 中部, 美食

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