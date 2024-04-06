中部6間景觀餐廳超有氣氛　打卡絕美庭院、180度日月潭湖景必拍

文／MENU美食誌
精選中部六間夢幻景觀餐廳，喜歡拍美照的你怎麼可以錯過！
又見一炊煙
台中市新社區
2020米其林餐盤推薦，有著絕美的日式庭院，和濃郁的襌風氣息，以無菜單料理，當地季節蔬菜為主，還會不定期更換新菜色，非常值得一來！
▲又見一炊煙。（圖／美食客Elizabeth 莎食客提供）
無為草堂
台中市南屯區
曾獲得法國米其林綠色指南國際旅遊景點兩星推薦，店內有小池樓亭可餵魚，品茶吃美食聽古樂，餐點提供簡餐定食、炸物點心、台式糕點、台灣茶。
▲無為草堂。（圖／美食客蕭提供）
先得月 TEA LOUNGE
南投縣魚池鄉
位於承億文旅的潭日月，是日月潭最美的景觀咖啡廳之一，擁有180度日月潭觀賞區，每到傍晚，便能觀賞夕陽照射下的金黃色湖光之美，推薦各式茶系列飲品。
▲先得月 TEA LOUNGE。（圖／美食客хᴍх提供）
南庄雲水度假森林
苗栗縣南庄鄉
雲水度假森林是觀賞落羽松的十大秘境之一，由其是11-12月當落羽松黃紅時，非常詩情畫意，餐點提供火鍋、披薩、飯麵食、炸物輕食和飲品。
▲南庄雲水度假森林。（圖／美食客曹小輝提供）
唯愛庭園 VENA MANOR
彰化縣彰化市
採歐式城堡搭配清真寺綠色圓屋頂風格，唯愛咖啡館採預約制。餐點主要以西式為主，推薦田園鮮蔬雞腿飯、紅燒牛腩飯和義式海鮮麵。
▲唯愛庭園 VENA MANOR。（圖／美食客瑞克吃吃吃提供）
維野納休閒餐廳
雲林縣古坑鄉
露天座位坐擁360度視野，雲嘉五連峰山景及雲嘉南夜景完全盡收眼底！推薦必點玫瑰拿鐵鍋、400次拿鐵咖啡、綠地滾石咖啡、土石流咖啡和吐司草莓冰淇淋。
▲維野納休閒餐廳。（圖／美食客晴提供）
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