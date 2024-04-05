fb ig video ETtoday search mobile

《今天的她們》10金句：你和媽媽之間有一條隱形的臍帶，還沒剪斷

>

記者鮑璿安／綜合報導

宋軼、佘詩曼領銜主演的女性成長都市劇《今天的她們》開播，劇情以在北京工作的成都女孩路真真為起點，主要講述路真真、顧漫婷、張艾等主角關於事業經歷和愛情的成長故事。當中的毒雞湯台詞非常受用，一起來看看。

▲▼今天的她們 。（圖／翻攝自微博今天的她們）

▲宋軼、佘詩曼領銜主演的女性成長都市劇《今天的她們》。（圖／翻攝自微博今天的她們，以下同）

1. 工作就是你越投入就越獲得自由，但戀愛是你越投入就越沒有自由。

2. 我覺得談戀愛也要給彼此自由，保持個體的獨立，尊重他原本的樣子，而不是妄圖去改變，只有這樣，才能保持愛的活力。

3. 我覺得你和你媽媽之間，是有一條隱形的臍帶，還沒剪斷。

4. 分手後女人不哭成個水泡眼，是不是代表對男人不尊重。

▲▼今天的她們 。（圖／翻攝自微博今天的她們）

5. 沒有人能從戀人的手機裡笑著走出來，手機是成年人的底褲，不能看。一個手機兩個系統，這個叫做防不勝防。

6. 我們四川人最喜歡吃的，這個叫衝菜，直接衝到那你的這個頭頂上，釋放衝氣的能力，最關鍵的是什麼你知道嗎？你要是把它炒死了，它就沒有骨氣了。

7. 愛情，別玩了，愛情的本質不過就是雌性哺乳動物在找安全感。

▲▼今天的她們 。（圖／翻攝自微博今天的她們）

8. 我在二十幾歲的時候一心搞事業，從來不怕跟男人正面開戰，錢賺到了，身材管理也算不錯。

9. 女人聚在一起，不就是八卦男人、包包、化妝品，從中學生到老太婆都一樣。

10. 如果你連公司的用人標準都看不透，那我勸你趁早換家公司吧。

關鍵字：

今天的她們, 女性, 劇集, 愛情, 工作

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

懂得人都不想交往的三大星座！TOP 1愛得窒息、討厭又把對方折磨到死

懂得人都不想交往的三大星座！TOP 1愛得窒息、討厭又把對方折磨到死

「超有骨氣」最不愛巴結人星座Top 3！第一名天生傲骨只靠自己　

「超有骨氣」最不愛巴結人星座Top 3！第一名天生傲骨只靠自己　

想知道同事真實性格　看辦公桌秒知道

想知道同事真實性格　看辦公桌秒知道

巧克力、糖果隨身帶！營養師曝「地震防災包」食物準備6大指南 吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1個性自負又愛面子　惹怒他們絕對先低頭 超模凱特摩絲21歲女兒基因神遺傳！母女合體曬FENDI氣場全開 天生理財高手星座Top 3！第一名把賺錢當愛好　不炫富私下超低調 台灣買得到的韓國品牌！「小雛菊上衣」專賣店在東區、OSOI高質感 心機超重的三大星座！TOP 1根本有兩個腦袋　反應快又聰明耍心眼逃不過 爆紅「潦草妝」畫法公開！底妝越乾淨越美　透出血色更純欲顯嫩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面