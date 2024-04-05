《今天的她們》10金句：你和媽媽之間有一條隱形的臍帶，還沒剪斷

記者鮑璿安／綜合報導

宋軼、佘詩曼領銜主演的女性成長都市劇《今天的她們》開播，劇情以在北京工作的成都女孩路真真為起點，主要講述路真真、顧漫婷、張艾等主角關於事業經歷和愛情的成長故事。當中的毒雞湯台詞非常受用，一起來看看。

▲宋軼、佘詩曼領銜主演的女性成長都市劇《今天的她們》。（圖／翻攝自微博今天的她們，以下同）

1. 工作就是你越投入就越獲得自由，但戀愛是你越投入就越沒有自由。



2. 我覺得談戀愛也要給彼此自由，保持個體的獨立，尊重他原本的樣子，而不是妄圖去改變，只有這樣，才能保持愛的活力。



3. 我覺得你和你媽媽之間，是有一條隱形的臍帶，還沒剪斷。



4. 分手後女人不哭成個水泡眼，是不是代表對男人不尊重。



5. 沒有人能從戀人的手機裡笑著走出來，手機是成年人的底褲，不能看。一個手機兩個系統，這個叫做防不勝防。



6. 我們四川人最喜歡吃的，這個叫衝菜，直接衝到那你的這個頭頂上，釋放衝氣的能力，最關鍵的是什麼你知道嗎？你要是把它炒死了，它就沒有骨氣了。



7. 愛情，別玩了，愛情的本質不過就是雌性哺乳動物在找安全感。



8. 我在二十幾歲的時候一心搞事業，從來不怕跟男人正面開戰，錢賺到了，身材管理也算不錯。



9. 女人聚在一起，不就是八卦男人、包包、化妝品，從中學生到老太婆都一樣。



10. 如果你連公司的用人標準都看不透，那我勸你趁早換家公司吧。