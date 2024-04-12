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化妝師親授「飽滿唇」減齡顯嫩畫法　修飾臉型必學

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文／美人圈

很多時候畫完美美的唇膏，反而很顯老？其實是因為沒有注意唇周校色、調整唇形的關係！一般中庭或人中偏長、嘴角唇周暗沉，都會在視覺上顯老，可以簡單透過遮瑕來修飾唇周、模糊唇形起到縮短中庭的效果，也更加減齡顯嫩，這次編輯特別詢問植村秀化妝師，一起往下看看唇周怎麼遮瑕？

修飾唇周暗沉，還有減齡顯嫩、調整臉形效果

唇妝不是隨意畫上唇膏就好，專業化妝師在唇上的手法其實很關鍵！想要縮短顯老的中庭及人中，在唇妝中可以「強調唇峰」，多畫出唇峰、甚至可以往外畫出嘟嘟唇那種Over lips，可以在視覺上明顯縮短中庭及人中長度，透過遮瑕可以弱化及修飾唇形、並且修飾暗沉感，讓雙唇更加飽滿顯嫩，也可以達到平衡臉型比例的效果！

▲飽滿唇畫法 。（圖／翻攝自IG）

▲透過遮瑕來修飾唇周，更加減齡顯嫩還可達到平衡臉型比例的效果。（圖／IG@peripera_official，下同）

顯嫩唇形畫法步驟

1：遮瑕、校正暗沉唇線

唇周暗沉其實很顯老！化妝師分享，特別是暗沉唇、深唇人，在上唇膏前一定要先做遮瑕，校正唇周暗沉及唇線。上唇膏前可以選擇一個「接近膚色的遮瑕」畫在嘴角暗沉及唇峰上，用刷子或海綿輕輕拍開，嘴角的遮瑕是修飾暗沉、唇峰的遮瑕則可以模糊唇線。

▲飽滿唇畫法 。（圖／翻攝自IG）

遮瑕選色：

化妝師加碼分享遮瑕選色技巧，很多人想到要修飾暗沉、馬上直覺選擇偏淺的遮瑕色調，但其實偏淺的遮瑕上在暗沉部位，很容易透出暗沉、顯得髒髒灰灰的，化妝師建議選擇「與膚色相近」的遮瑕色調，才可以更好的蓋過暗沉部位，讓唇線及暗沉被修飾得更加自然。

▲飽滿唇畫法 。（圖／翻攝自IG）

2：畫出唇峰及微笑唇線

唇周遮瑕後，就是描繪唇形的步驟，先用棉花棒沾取唇膏，或是用唇釉、唇膏的邊緣對著嘴角畫出上揚的「微笑線」，順著嘴角的延伸線、將線條往上延伸，除了外緣的唇線外、內側的嘴角也要一起畫出一個線條，畫出一個假的小翹角，接著在唇峰邊緣畫出一個弧形，可以稍微往外畫些，將唇峰畫得更飽滿，接著再用棉花棒或手指模糊線條。

▲飽滿唇畫法 。（圖／翻攝自IG）

▲用唇釉、唇膏的邊緣對著嘴角畫出上揚的「微笑線」。（圖／小紅書@愛茉莉美妝顏究所）

3：唇內側打底暈染

接著最關鍵的步驟，就是進行唇色打底。暗沉唇、深唇的話可以選擇一隻與「唇內側」顏色相近的唇膏，先畫在下唇內側，也可以用唇線筆先描繪唇形、加強描繪唇峰與下緣，可以讓唇形看上去更加飽滿，之後再用喜歡的唇膏上滿整個唇部，唇色看起來更加均勻。

▲飽滿唇畫法 。（圖／翻攝自IG）

4：上唇內側畫M字加強立體度

畫完微笑線後，接著再進一步飽滿唇峰及上緣、透過描繪唇線起到修飾唇形的效果。可以先將唇膏畫在上唇內側M字部位，接著用唇線筆畫在唇峰上緣，順著唇峰畫出一個像是陰影的弧線，接著在兩側下唇也畫出線條，讓下唇更加飽滿。

▲飽滿唇畫法 。（圖／翻攝自IG）

5：疊加暈染漸層唇妝

打底完成後，可以再根據喜歡的唇妝補滿唇膏或是唇釉，可以根據喜好選擇霧面或水光唇彩，從內側往外輕輕疊上、再過渡暈染到唇線就好，這樣子韓系肉感唇、嘟嘟唇就完成了，唇峰更加明顯，視覺上馬上縮短中庭，不管是薄唇、厚唇都可以參考看看這個畫法！

▲飽滿唇畫法 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 唇膏, 唇周, 減齡

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