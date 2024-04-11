《淚之女王》金智媛「百貨女王妝」畫法公開　超美唇色被神出同款

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韓劇《淚之女王》即將迎來結局，劇中女主角洪海仁（金智媛飾）的妝容也引起討論，一起來看看百貨女王絕美的妝容是如何完成的。

洪海仁妝容重點

1. 底妝輕薄通透卻有足夠遮瑕力

《淚之女王》劇中身為百貨財閥千金的洪海仁，主要的妝容重點放在眉毛及眼妝上，因此底妝的部分並不會過於強調死白的肌膚，反而是帶有陰影感的健康膚色。底妝的選擇會著重在遮瑕力足夠但妝感屬於輕透類型的底妝，且不會過白的色號，讓底妝乾淨透薄自帶高級感。

2. 自帶氣場又不失柔和的弧型眉

根據劇中設定，洪海仁身為集團財閥第三代，除了工作能力強外，個性也好強，為了要表現霸氣的千金形象，洪海仁的眉型帶點微微弧度，只需要稍稍將眉頭及眉間縫隙用眉筆稍稍補滿，然後從眉峰順著向下延伸畫出約比原生眉毛多一公分的眉尾即可。微微的眉峰與延伸的眉尾線條，除了可以修飾臉型外，更可以給人有氣勢卻又不會太強悍的感覺。

3. 粉色與棕色打造冷淡眼影

金智媛在劇中大部分的時間都是以清淡的妝容亮相，低調的眼影強調妝容的乾淨度，因此主要都是使用彩度較低的粉色與棕色系列的眼影來打造乾淨卻又不失氣場的冷淡系眼影。

4. 微翹睫毛及眼尾一字型眼線

仔細看就會發現金智媛在劇中的眼妝主要都是靠睫毛及眼線來表現，讓雙眼有神，因此一定要把睫毛夾翹，微微30度不會過於誇張的J型睫毛最為適合，刷睫毛膏的時候也要記得要刷得根根分明，而眼線的部分可以輕輕順著眼型畫出眼線，最後在眼尾稍稍平平拉長即可。

5. 縮小唇型並以唇彩打造重點

金智媛在劇中大多時候都會使用粉底先將原本的唇色蓋住，以縮小唇色面積，讓嘴唇看起來變薄，呈現冷艷風格，再以唇彩點出重點增加氣色。

而引起眾人討論的《淚之女王》唇色，則被韓國網友揭露出為愛馬仕亮面唇膏#19 Rose Bruyère 歐石楠粉，粉中帶藍的輕柔粉紅，延續洪海仁冷淡風的妝感外，又帶著柔和感，讓人不得不臣服在百貨女王的美貌之下。

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