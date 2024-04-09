《不夠善良的我們》戳心金句：人性就是這麼犯賤，所以我們要保持一點神秘感

▲台劇《不夠善良的我們》描述情感十分細膩到位。（圖／翻攝自FB/不夠善良的我們，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

台劇《不夠善良的我們》日前開播，集結林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東等超強卡司陣容，其中劇情更是引起不少網友熱議討論，盤點劇中戳心金句，句句直搗觀眾內心，搭配蔡健雅動人的配樂，不少人看完落淚，直呼超有感。

台劇《不夠善良的我們》，劇情描述著林依晨、許瑋甯、賀軍翔三人糾葛12年的情感，結婚並沒有不好，或許得不到的總是最美，每個人的心裡深處都有個遺憾，即便你是他的另一半，都觸碰不到的內心深處。

#人會老，錢會貶，40歲沒有權利去想你喜歡的事，40歲只能去想未雨綢繆的事



#因為真的好想有一個有一個人在旁邊，所以....結果....

#我還以為40歲就真的不惑，原來只是煩惱變成另外一種



#人性就是這麼犯賤，所以我們要保持一點神秘感，這樣子才能讓人家有那種掌握不住的感覺，你手上有什麼牌全部攤給人家看，這樣不輸才怪



#不要再把應該得到的東西讓給別人，不然你一定會非常後悔

#為什麼我總是要委屈自己和別人併桌，或者是躲在餐廳的角落，以最快速的方式填飽肚子？到底為什麼我要為了自己只是一個人，而覺得自卑、覺得抱歉？我這麼努力，我單槍匹馬的，連一個問我今天好不好的人都沒有



#幹嘛把事情想得那麼遠，難道努力工作就是為了養老？每天做自己喜歡做的工作，然後開開心心才是最重要的啊，大不了70歲再退休啊



#跟你講再多你也不懂那種「就快要老了」的感覺有多恐怖！