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李英愛背「薄荷綠編織包」狀態超仙！BOTTEGA VENETA初夏新色更時髦

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著盛夏時節即將到來，BOTTEGA VENETA為標誌性包款換上新色再出發，這次擁有「IT BAG」封號的ANDIAMO、CABAT等成員染上一抹輕盈新色「薄荷綠」，連韓星李英愛也上身了同款，拎著這顆搶眼的編織包在義大利街頭散步，勢必掀起一股薄荷綠風潮。

Andiamo在義大利文中為「出發」含義，是Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy 打造極具魅力的扭結包款，這次選用新色「薄荷綠」交織出沁涼氛圍，比起過去品牌極具象徵的「鸚鵡綠」更好駕馭，在ANDIAMO包款上呈現這一抹淡雅色調，並且維持原有的精湛編織工藝，點綴著黃銅打造的立體標誌性繩結符碼。 韓星李英愛就拎上新款薄荷綠ANDIAMO在義大利街頭擺拍，穿著長裙、高跟鞋掩蓋不住仙氣，化身遊客模樣超吸睛。

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲（依序）薄荷綠ANDIAMO 編織皮革手提肩背包；CABAT 編織皮革手提包；GEMELLI 編織皮革肩背包；MINI TOSCA 編織皮革手提斜背包 。（圖／品牌提供）

此外，品牌也針對眾多包款換色，如小皮件或是殿堂級TOSCA、GEMELLI 、CABAT編織皮革手提包款，認準這一新色就是時髦關鍵，為春夏色盤再添新亮點。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo、Baguette Soft Trunk兩個包款及FENDI Flow運動鞋三項經典單品進行改革 。（圖／品牌提供）

同時FENDI與日本傳奇建築師隈研吾合作，系列鎖定Peekaboo、Baguette Soft Trunk兩個包款及FENDI Flow運動鞋三項經典單品進行改革，以手工造紙技術出發，混合棉花及樹皮纖維製成的Waranshi和紙為主要材料，進而塑造乾燥柔軟的極佳觸感。而表面的斑駁不完美，正是隈研吾對於自然、建築的理念；第二款Peekaboo設計則由淺色樺樹皮編織而成，巧妙地向FENDI Pequin條紋致敬，包身內的框架由托斯卡尼的橄欖木雕刻而成，處處體現了手工藝帶來的獨特溫度。

關鍵字：

BOTTEGAVENETA, 薄荷綠, ANDIAMO, CABAT, 李英愛

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