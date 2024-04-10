別只想A醇、刷酸！好皮膚的盡頭是「保濕」才對

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

肌膚最重要的基本功就是保濕，與其跟風A醇抗老、刷酸等較激烈的保養方法，不如乖乖把保濕做到位，其實肌膚也能自然透白、澎潤，還可以免去耐受階段的不穩定，甚至可以避免變成敏感肌。以下就分享多款保濕新品，有預算更推薦濕敷、厚擦，讓肌膚喝飽水。

＃KOZI 平衡保濕精華，售價1480元

藥廠起家的KOZI不僅注重成分的效果，更重要的製程也是嚴格把關，自從推出平衡系列之後，保濕精華就成為熱賣之作，添加9種大中小分子的玻尿酸，搭配專利3重神經醯胺，可以幫助肌膚穩定補水，修護角質超給力。

＃I DEW CARE 水波波多重玻尿酸精華，售價690元

美韓年輕人最受歡迎保養品牌I DEW CARE以純素理念，帶來全新的保養革命，2024年重磅發售水波波多重玻尿酸精華，直接加入10重玻尿酸、濟州島繡球花萃取與維他命B3，直接為肌膚注入強大水潤力，穩定膚況24小時不斷電。

＃BAKEL 玻尿酸彈潤保濕精華，售價5800元

有別於市場追求商業化的保養需求，藥學博士暨配方師Dr. Raffaella Gregoris透過對成分最徹底的了解，以及分析肌膚最需要的配方，進而創立保養品牌BAKEL，剔除對肌膚不好、不需要的成分，讓保養更「純淨」化，全新推出的保濕精華就僅使用生物技術低分子量形式玻尿酸與水，真空管身設計所以不添加抑菌成分，用起來更加純粹安心。

＃ORBIS 水原力舒敏化妝水LM/RM型，售價640元

補水鎖水都是肌膚保濕重要的一環，ORBIS在春季就推出水原力舒敏化妝水，裡面不含油份、香料、酒精等添加物，是非常適合濕敷的化妝水，裡面更蘊含持續型3重胺基酸，能讓肌膚從裡到外遠離乾燥，調理出健康穩定的膚況。