夏季彩妝掌握蔚藍大海與金色沙灘！不濃重的光澤透明感美炸

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季彩妝總是繽紛多彩，展現出萬物欣欣向榮的生命力，當然不少從生活中汲取靈感的彩妝也是如此，以下就盤點多個實用好看的夏季彩妝，讓你妥妥掌握時尚脈動。

＃迪奧 經典五色眼影－夏妝限量版，售價2850元

這一季彩妝創意總監Peter Philips以法國里維拉的波西米亞度假氛圍為靈感，將蔚藍海灘、金色沙灘、炙熱陽光融入全新的五色眼影盤之中，總共推出#333天使珊瑚、#933人魚珠光兩個不同氛圍的眼影盤，前者以大地色系的橘棕調為主，後者則是呈現出薰衣草紫與薄荷藍的清爽氛圍，透過細膩珠光演繹陽光灑落海洋的波光粼粼。

＃ADDICTION 癮炫訂製眼采盤－燦光炫耀版，售價1600元

夏季沙灘上的小貝殼在陽光下顯得耀眼，細細的多彩光澤，展現出精緻的美好，以此作為靈感，ADDICTION全新的夏季限定彩妝也充滿細膩光彩，絢爛無比的閃爍光搭配珠光，在光線的照射下會呈現出不同的偏光效果，但卻不會過於濃重，可以呈現出若有似無的透明光采。

＃ETUDE 色彩訂製眼彩盤－IE穩重外向，售價990元

相較於大地風采的靈感，韓系把焦點放在討論話題，把MBTI人格打造成眼影色調，以粉紫色作為主軸的色調特別適合穩重外向的人格特質，可以輕鬆修飾臉部蠟黃，提亮效果超有感，同時可以打造澎潤幼態顏，另外還搭配Y2K風格的字母吊飾，自由組裝搭配裝飾在眼影盒上面，簡直可愛到不行。