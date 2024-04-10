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藏壽司疑爆食物中毒停業　宏匯廣場：將加強食物控管

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▲▼查核藏壽司新莊宏匯店疑似食品中毒案，衛生局命其暫停作業。（圖／新北市衛生局提供）

▲查核藏壽司新莊宏匯店疑似食品中毒案，衛生局命其暫停作業。（圖／新北市衛生局提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新北市衛生局今（4／10）日晚間公布，接獲通報有4人在藏壽司「新莊宏匯店」用餐後出現腹痛、腹瀉及嘔吐等不適症狀，誇張的是該店在3／31才接獲2人疑似食品中毒通報案，不到半個月連續2起疑似食物中毒案例，被衛生局勒令即刻停業，而該店所在的賣場宏匯廣場也表示，將加強每日檢查與食物存放。

宏匯廣場近年積極引進話題餐飲，每到假日每間餐廳都大排長龍，而藏壽司突然被勒令停業，對此也表示，目前衛生局還在稽查當中，現階段配合政府規定所以藏壽司先暫時停業，將持續加強各餐飲品牌，每日閉店環境清潔檢查及食材存放、持續進行每月2次例行消毒及人員體檢、衛生品質控管，為消費者健康把關。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦說明，今（10）日接獲輔大醫院通報，有4位民眾（為同住家人）於7日前往藏壽司新莊宏匯店用餐後陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等不適症狀，就醫後症狀緩解當日即返家休養。

衛生局後續隨即派員前往該店進行稽查，見排油煙罩有灰塵及烘碗機有裂縫等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反《食品安全衛生管理法》處6萬元以上2億元以下罰鍰。因現場已無同批食餘檢體，依據通報民眾提供共同攝食餐點，現場抽驗炙燒起司鮮蝦、抹茶霜淇淋檢驗，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

而該店在3／31也曾接獲2人疑似食品中毒通報案，衛生局當時已派員稽查及抽驗，環境衛生及抽驗結果皆符合規定。

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