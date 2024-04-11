3大日本漢堡排在台開店　「點這幾道最內行」排控快筆記！

▲日漢堡排「肉的長谷川」將於4／17在SOGO開幕。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日式漢堡排受到許多台灣民眾喜愛，近期繼挽肉と米之後，另一間知名日式漢堡排店「肉的長谷川」也將插旗SOGO忠孝館，而熱門漢堡排「嘉」在環球中和也會在4月下旬登場，日式漢堡排話題正席捲美食圈，各間「王牌主打」當然也要認識一下，如果你也是漢堡排控就快筆記！

肉的長谷川

日本漢堡排名店「肉的長谷川」，主打每日新鮮現做，獨家招牌餐點「100%純牛肉漢堡排」，使用100%純牛肉的肥肉與瘦肉黃金比例，日本師傅來台傳授製作秘訣與拍打秘方，讓牛絞肉緊密結合，達到肉汁飽滿的口感。

此外還有人氣餐點「長谷川日光蛋漢堡排」和「長谷川流心漢堡排」，以半熟太陽蛋佐漢堡排「長谷川日光蛋漢堡」濃郁不膩，而「長谷川流心漢堡」則是以漢堡排包裹起司，結合肉汁與奶香，也是日本KOL高度討論餐點第一名。餐點都會附上日本空運來台的蓄熱石，可自己掌控漢堡排熟度，預計4／17正式開幕。

漢堡排「嘉」

被稱為當地三大漢堡排之一的「嘉」，以炭火漢堡排為特色，每日新鮮現做加上焦香的口感，不僅風靡日本民眾，連觀光客都排長龍去體驗，現在免飛日本也吃得到，預計4月下旬在新北中和正式開幕。

▲Hamburg YOSHI 4月進駐環球中和開設台灣首店。（圖／翻攝Hamburg YOSHI官方IG）

漢堡排「嘉」的創辦人本身在北海道經營炭火燒肉專門店，也將這樣的特色灌注在漢堡排店裡，每日早上在店內磨絞肉新鮮現做，也能看出對自家料理的堅持，用炭火細烤表面帶點焦香，內部軟嫩多汁，看起來超級誘人！

日本店內除了漢堡排，也提供牛舌，選用舌根的上等部位搭配如花朵般的切面方式，僅用炭火在表面燒烤，擁有酥脆多汁跟軟嫩嚼勁的雙重口感，通常到傍晚就賣完了。搭配漢堡排的鹽、生薑檸檬等也能讓口感更多元，還能選擇加起司醬，無限續飯的服務保證一定吃得很滿足。而漢堡排「嘉」的牛舌漢堡排、炭火厚牛舌排、牛肉橫膈膜排及A5和牛漢堡排，都將會納入台灣菜單！

挽肉と米

去年8月開幕引起台灣民眾排隊風潮的日本漢堡排專賣「挽肉と米」，店址從至赤峰街搬到華山，講求直球現烤的氛圍，店內主打「漢堡排」為主食，定食內容則有3塊90克的漢堡排，搭配可續加的白米飯、味增湯與生雞蛋，其特色在於漢堡排則會在點餐後，現場捏製完成，並能在自己的座位上，直接看見直火燒烤的過程，等同目睹自己點的漢堡排誕生，療癒感提前到烹調料理的那一刻。

而台灣店肉品採用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」，加上日本米搭配羽釜鍋煮，並強求黃金出餐時間，除了炭香原味之外，還可搭配多款店家自製調味料來體驗不同口感。