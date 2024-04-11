fb ig video ETtoday search mobile

3大日本漢堡排在台開店　「點這幾道最內行」排控快筆記！

>

▲日漢堡排「肉的長谷川」。（圖／SOGO提供）

▲日漢堡排「肉的長谷川」將於4／17在SOGO開幕。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日式漢堡排受到許多台灣民眾喜愛，近期繼挽肉と米之後，另一間知名日式漢堡排店「肉的長谷川」也將插旗SOGO忠孝館，而熱門漢堡排「嘉」在環球中和也會在4月下旬登場，日式漢堡排話題正席捲美食圈，各間「王牌主打」當然也要認識一下，如果你也是漢堡排控就快筆記！

▲日漢堡排「肉的長谷川」。（圖／SOGO提供）

肉的長谷川
日本漢堡排名店「肉的長谷川」，主打每日新鮮現做，獨家招牌餐點「100%純牛肉漢堡排」，使用100%純牛肉的肥肉與瘦肉黃金比例，日本師傅來台傳授製作秘訣與拍打秘方，讓牛絞肉緊密結合，達到肉汁飽滿的口感。

此外還有人氣餐點「長谷川日光蛋漢堡排」和「長谷川流心漢堡排」，以半熟太陽蛋佐漢堡排「長谷川日光蛋漢堡」濃郁不膩，而「長谷川流心漢堡」則是以漢堡排包裹起司，結合肉汁與奶香，也是日本KOL高度討論餐點第一名。餐點都會附上日本空運來台的蓄熱石，可自己掌控漢堡排熟度，預計4／17正式開幕。

▲日漢堡排「肉的長谷川」。（圖／SOGO提供）

漢堡排「嘉」
被稱為當地三大漢堡排之一的「嘉」，以炭火漢堡排為特色，每日新鮮現做加上焦香的口感，不僅風靡日本民眾，連觀光客都排長龍去體驗，現在免飛日本也吃得到，預計4月下旬在新北中和正式開幕。

▲Hamburg YOSHI。（圖／翻攝Hamburg YOSHI官方IG）

▲Hamburg YOSHI 4月進駐環球中和開設台灣首店。（圖／翻攝Hamburg YOSHI官方IG）

 
 

漢堡排「嘉」的創辦人本身在北海道經營炭火燒肉專門店，也將這樣的特色灌注在漢堡排店裡，每日早上在店內磨絞肉新鮮現做，也能看出對自家料理的堅持，用炭火細烤表面帶點焦香，內部軟嫩多汁，看起來超級誘人！

日本店內除了漢堡排，也提供牛舌，選用舌根的上等部位搭配如花朵般的切面方式，僅用炭火在表面燒烤，擁有酥脆多汁跟軟嫩嚼勁的雙重口感，通常到傍晚就賣完了。搭配漢堡排的鹽、生薑檸檬等也能讓口感更多元，還能選擇加起司醬，無限續飯的服務保證一定吃得很滿足。而漢堡排「嘉」的牛舌漢堡排、炭火厚牛舌排、牛肉橫膈膜排及A5和牛漢堡排，都將會納入台灣菜單！

 
  

挽肉と米
去年8月開幕引起台灣民眾排隊風潮的日本漢堡排專賣「挽肉と米」，店址從至赤峰街搬到華山，講求直球現烤的氛圍，店內主打「漢堡排」為主食，定食內容則有3塊90克的漢堡排，搭配可續加的白米飯、味增湯與生雞蛋，其特色在於漢堡排則會在點餐後，現場捏製完成，並能在自己的座位上，直接看見直火燒烤的過程，等同目睹自己點的漢堡排誕生，療癒感提前到烹調料理的那一刻。

而台灣店肉品採用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」，加上日本米搭配羽釜鍋煮，並強求黃金出餐時間，除了炭香原味之外，還可搭配多款店家自製調味料來體驗不同口感。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康

心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康

李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫

李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫

「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管 放不下舊情人？超準心測一問題看出你「分手後的冷血指數」 吃堅果降膽固醇？營養師：吃對才有效！　3大原則快記好 《淚之女王》金智媛「百貨女王妝」畫法公開　超美唇色被神出同款 錶展直擊／勞力士櫥窗擠爆　黑灰雙色字圈GMT錶38萬開搶 櫻花妹都在用「妝前乳上妝法」！取代底妝打造真正零粉感 范少勳、姚淳耀組英倫風男團　巫建和曝地震當下秒換裝「只為一件事」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面