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Zendaya《挑戰者》化身網球甜心！踩Loewe高跟鞋有亮點、運動風禮服辣翻

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記者鮑璿安／綜合報導

新生代好萊塢女星千黛亞（Zendaya）近日為宣傳新電影《挑戰者Challengers》不斷登上媒體版面，她在電影中飾演網球選手Tashi，連帶宣傳活動的紅毯造型也進行了突破性嘗試，展現高衣Q完全不出錯，堪稱紅毯定海神針般的存在。

▲▼▲zendaya 。（圖／達志影像／美聯社） 。（圖／品牌提供）

▲千黛亞身著Calvin Klein的訂製禮服出席《挑戰者Challengers》在羅馬的首映活動 。（圖／品牌提供）

千黛亞身著Calvin Klein的訂製禮服出席《挑戰者Challengers》在羅馬的首映活動，品牌為她打造出純白色系柔軟的單排扣夾克，在紅毯上非常少見，更以不加內襯的方式直接露出美胸，佩戴寶格項鍊增添分量感。下身搭配側開衩、斜縫線的長裙襬，率性中流露一絲性感氣息。

▲zendaya 。（圖／達志影像／美聯社）

▲千黛亞換上了一套Thom Browne翻領禮服。（圖／達志影像／美聯社）

緊接著倫敦首映會上，千黛亞換上了一套Thom Browne翻領禮服，以細膩的球拍刺繡遍佈裙身相當童趣唯美，混合經典三色嵌花收尾，讓運動風格和時尚完美結合，而略微低腰、高開衩的剪裁則彰顯出她的身材優勢，千黛亞綁起以蝴蝶結點綴的高馬尾髮型，格外具有活力。

▲zendaya 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Loewe創意總監Jonathan Anderson則為千黛亞打造出絕美的網球禮服。（圖／達志影像／美聯社）

Loewe創意總監Jonathan Anderson則為千黛亞打造出絕美的網球禮服，細膩精緻的閃片結合黑白邊線，鮮明的深V和低腰百褶裙相互映襯，最後千黛亞腳踩著擁有網球鞋跟的白色高跟鞋登場，造型完全點明主題，實在是非常可愛。


★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Zendaya, 千黛亞, 紅毯造型, 挑戰者, Challengers

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