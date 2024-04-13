錶展直擊／積家三軸陀飛輪如陀螺旋轉　IWC月相精準4500萬年

▲積家製 Duometre Heliotourbillon Perpetual 雙翼系列三軸陀飛輪萬年曆腕錶。（圖／積家提供）

記者陳雅韻／日內瓦報導

正於瑞士日內瓦舉辦的2024 Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展邁入尾聲，13日起至15日對大眾售票開放參觀，錶迷雖未必能親手觸摸鑑賞高複雜功能錶款，但有機會在主視覺櫥窗欣賞，積家新款Duometre Heliotourbillon Perpetual雙翼系列三軸陀飛輪萬年曆腕錶、IWC月相精準度達4500萬年葡萄牙系列永恆曆腕錶都是必看重點。

積家超複雜錶

積家（Jaeger-LeCoultre）Duometre Heliotourbillon Perpetual雙翼系列三軸陀飛輪萬年曆腕錶，採用全新388型機芯，最大突破是宛如陀螺般的視覺效果的嶄新三軸陀飛輪裝置，第一個框架與平衡擺輪呈90度角旋轉，第二個框架與平衡擺輪處於同一平面，皆由呈現40度傾斜的軸控制，每30秒轉一周，而第三個框架與第二個框架垂直以每分鐘旋轉一周。此外，具大日期萬年曆功能，且可向前或向後調校小時和分鐘卻不影響萬年曆，亦是一大革新。





▲朗格展館立起巨型DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”腕錶，揭示年度重點傑作。（圖／記者陳雅韻攝）

朗格經典新意

德國名錶朗格（A. Lange & Sohne）在錶展的巨型錶布置，點出年度重點--DATOGRAPH歡慶25周年，因此推出限量50只的18K蜂蜜（HONEYGOLD®）DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”腕錶，具飛返計時碼錶、精確跳分積分盤、萬年曆、備有專利停秒裝置的陀飛輪等功能，另一亮點是在黑夜中錶款各項功能依然清晰可辨，半透明錶盤與塗覆夜光物料的時針、分針、計時秒針、小秒盤、月份、星期和積分盤的指針與大日期都具夜光效果，而透明錶背則可欣賞猶如精緻劇場般的自製L952.4型機芯。





▲朗格限量50只18K蜂蜜金DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”腕錶。（圖／朗格提供，以下同）





▲朗格DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”腕錶半透明錶盤和夜光塗層各項顯示和功能在暗處均會發光。

IWC月相準至4500萬年

IWC展館已巨大半邊月亮裝置，揭示葡萄牙系列永恆曆腕錶為年度話題之作，不僅能自動辨別大小月，還克服傳統萬年曆在無法被400整除的年份需要手動調校的問題，採用全新設計的400年齒輪確保日曆在4個世紀內自動跳過3個閏年；另一創新是月相顯示精準至4500萬年，歸功於創新的減速齒輪。





▲ IWC葡萄牙系列永恆曆腕錶，月相精準度達4500萬年。（圖／IWC提供）

蕭邦摩登複雜錶

蕭邦（Chopard）運用陶瓷鈦金屬打造限量20只的L.U.C Full Strike腕錶，有別於過往三問錶的典雅設計，此款式以輕巧的岩灰色陶瓷鈦金屬錶殼搭配灰綠色面盤，流露摩登氣息，透過9時與11時之間的視窗可欣賞音錘運作模樣，2時位置同心圓形動力儲存顯示的兩枚指針分別指示機芯發條盒與三問報時發條盒中的動能狀態，若三問能量不足，安全機制會鎖定防止啟動。

▲蕭邦L.U.C Full Strike腕錶限量20只陶瓷鈦金屬款。（圖／蕭邦提供）

帕瑪強尼雋永優雅

沒有複雜的功能，但帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）大改款的Toric腕錶，已擄走不少媒體的心，以精緻工藝、雋永優雅風格展現高級錶的氣勢，保留經典的錢幣紋錶圈，將重點放在金質面盤的設計上，塗覆由塔塔粉、碎海鹽和銀組成的混合物，並與不含礦物質的水混合，形成均勻的糊狀物，再用特製的工具刷進行精細拋光，形成細膩的顆粒紋路，內斂低調卻不凡，共有灰綠面配鉑金材質錶殼、砂金色面配玫瑰金錶殼款式。





▲Parmigiani Toric小三針腕錶面盤塗覆一種特殊的混合物，展現細緻優雅質感。（圖／Parmigiani提供）