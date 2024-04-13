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10天瘦6公斤！伊能靜「碳循環減重」懶人包　一次教會你

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▲▼伊能靜瘦身。（圖／翻攝自小紅書）

▲伊能靜減重成功。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

記者曾怡嘉／綜合報導

伊能靜先前在《小紅書》分享自己實行碳循環瘦身法，10天瘦了12斤（相當於6公斤），掀起網友們爭相仿效，究竟什麼是碳循環瘦身法，《ET FASHION》整理 《碳循環瘦身懶人包》，教你快速上手。

伊能靜提到，自己因為年齡的關係，膠原蛋白流失，如果太瘦的話，人會顯得乾扁，所以她把自己體重目標訂在52公斤左右，身上帶著一點肉感，整個人也會比較有活力，而她也為了維持身材，找到了最適合短期瘦身的方式，如何實行一次搞懂！

#第1天-液斷（就是只喝液體）

▲▼伊能靜瘦身。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書／大英子的減脂日記，以下同）

她分享第一天可以選擇任何無糖飲品飲用，像是牛奶、豆漿、植物奶等等，三餐各500ml，再搭配2000-3000ml的水。

#第2天-蛋白質斷（只吃蛋白質）

▲▼伊能靜瘦身。（圖／翻攝自小紅書）

一日三餐可以挑選任何蛋白質，像是雞蛋、蝦，每餐一頓約一個拳頭大小，可以搭配一點簡單調味，更好入口。

#第3天-蔬菜斷（只吃蔬菜）

▲▼伊能靜瘦身。（圖／翻攝自小紅書）

一天可以挑選一種蔬菜，每餐約一個拳頭大小，同樣也可以簡單調味。

#第4天-開始碳水循環

▲▼伊能靜瘦身。（圖／翻攝自小紅書）

以粗糧為挑選大原則，可以挑選玉米、地瓜等，同樣每餐約一拳頭大小。


伊能靜表示，按照上述規則以此類推，每4天為一個單位，大概到第7天的時候，可以明顯感受到自己的背變薄，衣服尺碼也從38減到了34。短時間就在10天內減了6公斤，想要瘦身的你，不妨跟著試試看！

關鍵字：

瘦身, 碳循環, 伊能靜, 短期瘦身, 健康

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