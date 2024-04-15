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淋上奶球BT21就現身！黑丸仙草凍暑假甜點萌爆小宇宙

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▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）

▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣越來越熱，是不是該來吃個仙草凍了？黑丸嫩仙草近期推出與BT21的聯名甜點，將BT21與ARMY可愛的身影巧妙放入仙草凍底部，只要翻轉放入點心盤中，淋上濃郁滑順的奶球，就能驚喜現身，像是一場療癒的儀式，有8款不同造型，無論在家裡或是辦公室，隨時都能享受小確幸。

▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）

宇宙大明星們變身成仙草凍，「黑丸嫩仙草」近期推出萌翻天的「BT21造型仙草凍」，將角色融入到甜點裡，4／16首波推出仙草凍，不僅低熱量還能幫消暑解渴，選用台灣仙草甘遵循古法慢火熬煮5小時，帶有淡淡甘甜，加上奶油球更增添層次與風味。

▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）

▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）

5／15後則推出「BT21造型寒天愛玉凍」，以清爽不甜膩主打夏天下午茶，製作過程中加入檸檬汁使口感更滑順，淋上蜂蜜，更有酸甜的口感，此外在淋上蜂蜜或奶球後浮現的可愛表情，隨時都可以來療癒一下，單款售價均為45元。

▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）

▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）

近期新光三越信義店開幕新可頌品牌「Buttered Flour」，主打甜點系關鍵字，特色是專門研發的「酥皮點心」，拆解可頌元素並投入大量試驗，打造出令人少女心爆發的甜點系可頌，8種口味除了滋味引人好奇，外觀也超有顏值，充滿獨特風格。

▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）▲BT21聯名黑丸嫩仙草推新甜點。（圖／業者提供）

關鍵字：

甜點, BT21, 仙草凍, 可頌, 少女心

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