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泰國潑水節怎麼穿？必備配件公開、切忌穿著太過暴露

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2024泰國潑水節於4/12~4/16登場，今年打算前往朝聖的女孩們，該怎麼穿？穿著上要注意什麼？一起來看看。

每年的4月是泰國的旅遊旺季，因為全球各地的人們都爭相來參加當地的傳統慶典「潑水節」，又稱為「宋干節」！這項潑水的習俗流傳已久，水在佛教中象徵純淨與祝福，因此人們會在春天時節以互相潑水來祈求平安，同時也享受在歡樂的氛圍中。

潑水節怎麼穿？

潑水節切忌穿著太過暴露

參加潑水節與參加其他玩水活動或是音樂祭不同，由於泰國當地宗教影響，風俗民情相對保守，民眾們在潑水節會穿著輕盈涼快的服裝，但是並不會穿著太過暴露，像是比基尼直接單穿的話就不太合適，建議泳衣外再穿上衣服與罩衫，也能減少被盯著看、騷擾的可能，女孩們就暫時放下想要耍辣的心，好好享受傳統習俗的樂趣吧！

潑水節穿搭公式建議：亮色系比基尼＋背心／T恤＋海灘褲／牛仔短褲

在潑水節，我們主打的不是性感，而是以活動方便、防護性高、不要曝光為主，在這樣的基礎下，建議可以使用最簡單、無須動腦的潑水節穿搭公式：亮色系比基尼＋背心／T恤＋海灘褲／牛仔短褲。

潑水節活動期間，身上肯定是濕了又乾、乾了又濕，所以內著必須穿泳裝，女生的比基尼難免會在衣服濕透、身體活動中露出來，這時選擇亮色系的款式，讓你在狼狽的情況下還可以保持時髦！也能避免與一般內衣太過相像而引起側目。泳裝外穿著輕薄的坦克背心或T恤即可，注意白色的上衣遇水可能會更加透明，如果會介意的話記得選擇深色的上衣。下身服裝以短為主，最好是選擇快乾又輕的海灘褲、運動褲，牛仔褲則要盡量避免，否則吸水後會變得非常重，不過牛仔短褲布料較少，可以穿！

潑水節必備配件：墨鏡、帽子

參加潑水節隨時都可能受到水槍攻擊，戴墨鏡能擋住可能沖到眼睛的水柱，也能幫助你在豔陽下鎖定目標！玩水時防曬是必須，除了塗抹防水的防曬品之外，物理性的防曬也很重要，女孩們記得準備一頂帽子，防曬同時，即使髮型濕透全毀了，還有好看的帽子能凹造型！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024泰國潑水節由來？延長為5天，日期禁忌習俗懶人包一次看

● 今夏6個質感泳裝品牌推薦清單公開！Hailey Bieber愛牌、台灣品牌HÁI、STUDIO DOE時髦辣妹必逛

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 泰國, 潑水節, 穿搭

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