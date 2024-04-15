大秀直播／Haerin穿DIOR短裙微性感飛紐約　撞包韓韶禧辣味小野貓

▲DIOR 2024早秋系列在紐約布魯克林博物館發表。（影 / 品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR 2024早秋系列女裝發表會將於台灣時間4/16上午8點，於紐約布魯克林博物館（Brooklyn Museum）登場，品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin目前已飛往紐約準備看秀，她在機場穿著俏麗的窄短裙，展現微微性感，搭配的小型背包先前韓韶禧也背過，一個清新一個帶點小野貓的辣味，撞包但呈現出截然不同效果。

▲DIOR 2024秋季系列。

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri發想DIOR 2024秋季系列時裝時，深受徳國女星瑪琳黛德麗 （Marlene Dietrich）遊走女伶神采和男孩氣魅力間的風格影響，透預告圖片與影片可以一窺此系列的創作靈感，以及Maria Grazia Chiuri 如何詮釋新女性形象，屆時透過上方影片直播，便可零時差與Haerin一同觀賞早秋大秀，共襄盛舉。

▲NewJeans成員Haerin飛往紐約準備欣賞DIOR早秋秀。（圖 / 品牌提供，以下同）

品牌大使Haerin搭機時以Dior Plan de Paris印花T恤搭配皮革短裙以及長靴，肩上則背著黑色格紋小牛皮背包，俏麗又很有態度。包款是2024夏季新作，如水桶包般以抽繩開合，頂部提把能拆卸，可調式肩背帶方便變換多種用法，韓韶禧曾背過Oblique緹花款式，搭配薄透繡花毛衣、短裙，以及濃烈的眼妝，透露出個性。

▲Haerin（由上而下）與韓韶禧背的包包同款不同材質，展現的效果大相徑庭。（圖 / 品牌提供、翻攝xeesoxee IG）

▲DIOR黑色格紋小牛皮背包145,000元、Oblique緹花款135,000元。

Haerin與韓韶禧除了撞包，代言珠寶也各有發揮，Haerin演繹DIOR Rose des Vents系列珠寶的2024新作Étoile des Vents，以多種疊戴方式展現八芒星與羅盤玫瑰輪廓的魅力，無論穿上襯衫或丹寧上衣，都顯得青春有個性，韓韶禧則是BOUCHERON（寶詩龍）品牌大使，佩戴為慶祝Quatre系列誕生20周年創作的全新Quatre Classique系列，將柔美與剛毅集結，更具風格與魅力。

▲Haerin為DIOR Rose des Vents系列珠寶新作拍攝形象照。





▲韓韶禧是BOUCHERON品牌大使，佩戴全新Quatre Classique系列拍攝形象廣告。