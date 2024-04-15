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對抗血管硬化有解！營養師曝天然食物「精胺酸含量圖鑑」　

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▲▼營養師曝「天然食物精胺酸含量圖鑑」 。（圖／Unsplash）

▲小魚干精胺酸含量高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

別仗著年輕就消耗健康，小心藏在身體裡的血管恐怕已亮起紅燈，因為三高、老化、生活習慣不佳都可能導致血管硬化，營養師高敏敏提醒，當血管硬化，趕快補充精胺酸，精胺酸食物圖鑑一次看！

#精胺酸食物圖鑑排行榜（以100g為基準）

1小魚干 精胺酸4248mg / 脂肪4.4g

2.油炸花生仁 精胺酸3592mg / 脂肪48.4g

3.黃豆 精胺酸2743mg / 脂肪15.7g

4.葵瓜子（去殼） 精胺酸2232mg / 脂肪51.9g

5.鮭魚 精胺酸1535mg / 脂肪16g

6.火鍋牛肉片 精胺酸1288mg / 脂肪18.7g

7.干貝 精胺酸901mg / 脂肪0.4g

8.雞蛋 精胺酸777mg / 脂肪8.9g

▲▼精胺酸食物排行榜。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也提醒，雖然精胺酸可以幫助血管放鬆、促進血液循環、促進血管內皮細胞修復，但其中的脂肪含量也要稍微注意，像是火鍋牛肉片精胺酸含量雖然比干貝高，但脂肪含量卻差了50倍，吃下去的熱量也是很可觀。
根據世界衛生組織（WHO）建議，人體每日精胺酸需求量為117毫克/每公斤，若以60公斤成人體重計算，每日約需求7公克，而精胺酸若攝取過量，也可能導致消化道不適的反應，因此營養師建議適量吃、均衡吃才是最好的。

什麼人更需要補充精胺酸呢？營養師高敏敏分享三種人要補充，像是三高慢性病患者（高血壓、高血糖、高血脂），因三高患者本身心血管就容易囤積，而精胺酸能促進一氧化氮的生成、讓血管放鬆。

而老人長輩的血管本身就會老化、失去彈性，變得又窄又硬，因此平時喜歡吃高油、高鈉的長輩更要多加注意；經常熬夜、抽菸者，熬夜易導致血壓居高不下，長久下來易導致血管壁增厚，而菸品中的尼古丁，也會加速血管硬化、使血管缺乏彈性。

關鍵字：

精胺酸, 血管硬化, 三高, 營養, 健康

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