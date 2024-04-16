fb ig video ETtoday search mobile

三井台中LaLaport開幕一周年　滿3千送600最高回饋20%

>

▲三井台中LaLaport,Mitsui Shopping Park LaLaport 台中。（圖／業者提供）

▲Mitsui Shopping Park LaLaport台中周年推出20%購物回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井台中LaLaport開幕即將滿一周年，帶動台中東區商圈人潮增加，其中年輕世代族群更大漲，因應國境開放消費者出國採買潮，三井也針對台中LaLaport滿周年推出史上最高回饋，4／18起當日單筆消費滿3,000元送600元抵用券，此外消費滿額還贈點數，業界預估LaLaport首年業績可突破50億元。

▲三井台中LaLaport,Mitsui Shopping Park LaLaport 台中。（圖／業者提供）

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中迎來周年慶，從4／18到5／20舉辦「1-Festa LaLa誕生日」活動，台中APP會員4／30前單日購物滿3,000元送600元抵用券，針對家電和珠寶類別單筆消費滿1萬元送1,200元抵用券，另單日購物滿1,000元立即兌換100點會員點數。

三井表示，周年慶活動期間單筆消費每滿3,000元，即可領取抽獎券一張，可抽中APP會員點數5萬點、Samsung Galaxy S24 Ultra、PROMESSA玫瑰金鑽石頸鍊等獎品。

▲▼台中三井LaLaport北館。（圖／三井不動產提供）

▲台中三井LaLaport去年進入台中市場，表現也不錯。（圖／三井不動產提供）

三井全台首間Lalaport進駐台中市場，外界預估營業額可達50億元，在沒有精品加持的情況下，開啟另一種台中民眾的購物選擇，表現也不俗。另位於台中洲際棒球場旁、營業面積達3萬4000坪的漢神洲際購物中心，也將在2025年完工開幕。

由廣三SOGO在台中高鐵站旁的「高鐵娛樂購物城」，則預計在2026年登場，共有18萬坪大，將有飯店、影城等多項娛樂與休閒設施，屆時將是全台最大的購物中心，將會為明後年的台中消費市場注入新血。

▲台中高鐵娛樂購物城。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中高鐵娛樂購物城。（圖／記者游瓊華翻攝）

關鍵字：

三井, 台中, LaLaport, 周年慶, 購物中心

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」

增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」

對抗血管硬化有解！營養師曝天然食物「精胺酸含量圖鑑」　

對抗血管硬化有解！營養師曝天然食物「精胺酸含量圖鑑」　

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣 你心裡最需要的是什麼？超準心測分析當下困境 孫芸芸辣曬BV新編織包狀態超凍齡！楊謹華、侯佩岑拎同款時髦帶貨 養成5個生活習慣　馬上提升個人質感 鄭秀文戴5400萬元珠寶＋透視衣秀曲線　吐金句：衣服穿上身，自在就自信 安格斯12星座一周運勢4／15-4／19　巨蟹水逆低落中、雙魚要脫單了 伊能靜巴黎旅遊有感　願孩子能活出自己的人生，也活出美麗光彩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面