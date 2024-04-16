三井台中LaLaport開幕一周年　滿3千送600最高回饋20%

▲Mitsui Shopping Park LaLaport台中周年推出20%購物回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井台中LaLaport開幕即將滿一周年，帶動台中東區商圈人潮增加，其中年輕世代族群更大漲，因應國境開放消費者出國採買潮，三井也針對台中LaLaport滿周年推出史上最高回饋，4／18起當日單筆消費滿3,000元送600元抵用券，此外消費滿額還贈點數，業界預估LaLaport首年業績可突破50億元。

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中迎來周年慶，從4／18到5／20舉辦「1-Festa LaLa誕生日」活動，台中APP會員4／30前單日購物滿3,000元送600元抵用券，針對家電和珠寶類別單筆消費滿1萬元送1,200元抵用券，另單日購物滿1,000元立即兌換100點會員點數。

三井表示，周年慶活動期間單筆消費每滿3,000元，即可領取抽獎券一張，可抽中APP會員點數5萬點、Samsung Galaxy S24 Ultra、PROMESSA玫瑰金鑽石頸鍊等獎品。

▲台中三井LaLaport去年進入台中市場，表現也不錯。（圖／三井不動產提供）

三井全台首間Lalaport進駐台中市場，外界預估營業額可達50億元，在沒有精品加持的情況下，開啟另一種台中民眾的購物選擇，表現也不俗。另位於台中洲際棒球場旁、營業面積達3萬4000坪的漢神洲際購物中心，也將在2025年完工開幕。

由廣三SOGO在台中高鐵站旁的「高鐵娛樂購物城」，則預計在2026年登場，共有18萬坪大，將有飯店、影城等多項娛樂與休閒設施，屆時將是全台最大的購物中心，將會為明後年的台中消費市場注入新血。

▲台中高鐵娛樂購物城。（圖／記者游瓊華翻攝）