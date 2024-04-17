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年齡越大越恐婚星座Top 3！第一名目標變單身貴族　一個人最自由

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星座。（圖／tvn_drama IG）

▲「最有可能單身一輩子」的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

單身一久就習慣了，看著周圍朋友都紛紛脫單，甚至步入人生下一階段，卻不知道自己的緣分何時到來，其實從星座角度來分析，有些人年紀越大對結婚越是抗拒，甚至非常有可能單身一輩子。

Top 3 射手座

射手座是出了名的「浪子心態」，結婚本來就不在他們的人生規劃之內，通常聽到射手朋友結婚的消息，除了閃婚基本上就是被逼婚，只有拖不下去了才會點頭步入人生下一階段，否則射手還會希望維持在單身狀態，不僅自由也不需要對誰負責，所以射手的單身狀態真是無解。

Top 2 雙子座

雙子座可以很快進入一段戀情，也可以很快抽離，敢愛敢恨的感情態度，讓他們對婚姻也是如此，沒有太大的信任感，所以雙子才不會主動提出結婚的想法，而是習慣去觀察另一半，並且慢慢熟悉兩個人的生活方式，變成老夫老妻的狀態之後，才會考慮結婚，因為婚姻對雙子而言真的是一張紙。

Top 1 天秤座

天秤座成為冠軍一點都不意外，隨著年紀增長，他們越來越知道自己需要什麼，也更加認識自己，因為他們是單身就可以活得好好的人，除非有結婚後變得更好的情況，否則結婚根本毫無優點，而且天秤早就看破了婚後的種種約束，包括家庭間的摩擦、婆媳與生子問題，都讓他們非常煩躁，還不如學習與自己相處，變成黃金單身族才是自己的目標。

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關鍵字：

星座, 單身, 愛情, 結婚, 射手座, 運勢

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